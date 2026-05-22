Meteocat ya advierte de la subida de temperaturas en Barcelona: hasta cuándo durará el calor de mayo

Barcelona va a vivir un subidón de temperaturas que te hará sacar el pantalón corto de golpe. El Meteocat (Servei Meteorològic de Catalunya) prevé que el mercurio se dispare con días soleados y un calor más propio de junio que de la recta final de mayo. Las máximas en la ciudad rondarán los 30 grados y las mínimas nocturnas apenas bajarán de los 18-20. Vamos, noches tropicales a la vista.

Cuánto calor y hasta cuándo

Según las últimas actualizaciones del modelo meteorológico, la subida comenzará el jueves y se intensificará de cara al fin de semana. El sábado y el domingo podrían ser los días más calurosos, con máximas que en el interior de la región metropolitana de Barcelona podrían alcanzar los 32 grados. En la costa, la brisa suavizará algo el ambiente, pero aún así los termómetros marcarán entre 27 y 29 grados en el centro de la ciudad. La previsión inicial apunta a que este episodio se mantendrá al menos hasta el domingo, aunque no se descarta que pueda alargarse unos días más si la dorsal anticiclónica se estaciona sobre el noreste peninsular.

Cómo va a afectar a tu día a día (y a tu bolsillo)

Más allá del cambio de armario, esta subida de temperaturas tiene consecuencias prácticas que notarás en casa. Con máximas rozando los 30 grados y noches en las que dormir a pierna suelta será un reto, el ventilador o el aire acondicionado van a empezar a funcionar antes de lo previsto. Eso se traduce en un adelanto del gasto energético estival: cada hora de aire acondicionado centralizado cuesta entre 0,15 y 0,25 euros, dependiendo de tu tarifa. Si lo pones ocho horas diarias durante el fin de semana, puedes sumar entre 4 y 6 euros a tu factura. No es una barbaridad, pero si este patrón se repite con frecuencia, el golpe en la factura de junio se notará.

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En la calle, plantéate evitar las horas centrales del día si eres de los que se fríen fácilmente. La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) suele activar el plan de calor cuando se superan los 33 grados, así que por ahora no se esperan avisos extraordinarios en la ciudad. De todas formas, hidratarse bien y buscar la sombra no está de más.

Un calor de verano en plena primavera: ¿es normal?

Que en mayo pegue fuerte el sol no es ninguna rareza, pero este episodio se suma a una tendencia que los registros confirman. Según los datos del Meteocat y la Agencia Estatal de Meteorología, las primaveras en Barcelona se están acortando y las intrusiones de aire cálido son cada vez más frecuentes. El año pasado, sin irnos muy lejos, ya tuvimos una situación similar a mediados de mayo con máximas de 29 grados en el centro. La diferencia es que ahora el conjunto de la cuenca mediterránea lleva meses con temperaturas superficiales del mar por encima de lo normal, lo que realimenta el calor nocturno y alarga los episodios.

Visto lo visto, no parece un pico aislado sino un patrón que se repite. Conviene ir preparando la casa para el verano que ya asoma: revisa filtros del split, baja las persianas en las horas de más sol y, si puedes, programa el aire para que no trabaje a tope cuando los precios de la luz estén más altos.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)