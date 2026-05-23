Ignacio Buse se mide a Tommy Paul en la final de Hamburgo con su primer ATP en juego

Ignacio Buse acaba de meter a Perú en una final ATP y la noticia ya incendia los grupos de WhatsApp. El tenista de 21 años, que empezó el torneo desde la fase previa, se medirá este sábado a Tommy Paul por el título de Hamburgo. En la redacción ya hemos marcado el día en el calendario con rotulador fosforescente.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. Un chaval que llega desde la qualy, va y se planta en la final de un ATP 500 tumbando a rivales con más ranking. Todo Perú está pendiente y el resto del circuito mira con curiosidad. Café, desayuno y tenis de altos vuelos: la mañana del sábado promete más emoción que una final de la Kings League.

De la fase previa a tocar la gloria

No es un sueño: Buse se ha plantado en la definición después de una semana bestial. El peruano superó la criba inicial sin hacer ruido y fue ganando enteros a medida que avanzaba el cuadro. En semifinales, despachó al estadounidense Aleksandar Kovacevic con un rotundo 6-1 y 6-4 en una hora y cuarto. Solidez con el primer saque, tres quiebres de cuatro posibles y cero opciones de break en contra en el primer parcial. Una auténtica exhibición.

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A partir de ahí el móvil del peruano no ha dejado de vibrar.

Tommy Paul, el muro que quiere tumbar

Enfrente tendrá a Tommy Paul, un tipo que no se arruga en finales. El estadounidense ocupa el top 30, ha ganado un ATP y sabe manejarse en polvo de ladrillo como pocos. Su trayectoria contrasta con la juventud de Buse, pero en Hamburgo no hay favoritos que valgan cuando la inercia es tan fuerte.

El choque de estilos promete: la chispa y la velocidad del peruano contra la solidez y la experiencia de Paul. Un duelo de altos vuelos que va a levantar a más de uno del sofá.

Hora, canal y por qué nadie va a dejar de verlo

La final arranca mañana sábado 24 de mayo a las 07:30 horas de Perú, lo que en España se traduce en un apañadísimo las 14:30. Eso sí, para los que madrugan, el plan es perfecto. En Perú y Latinoamérica se podrá seguir por Disney+ (ESPN) y en España, Movistar Plus+ lo emite en M+ Deportes 2 (canal 64). Y para el resto del mundo, Tennis TV.

Un consejo: prepara la cafetera porque la previa en redes ya está que arde. Los mensajes de apoyo a Buse colapsan Twitter y cada vez que saca un winner, el timeline se enciende.

El salto que el tenis peruano llevaba años esperando

Para ponerlo en contexto: Perú no metía a un jugador en una final ATP desde Luis Horna en Acapulco 2006. Dos décadas después, un chaval de 21 años vuelve a asomarse a la élite y lo hace en un torneo de postín como el ATP 500 de Hamburgo. Buse no solo se juega el título y 96.035 euros de premio, sino el respeto del circuito y un salto bestial en el ranking.

La historia huele a gesta y, gane o pierda, ya ha conseguido lo más difícil: que todo un país vuelva a creer. El tenis peruano se sienta a ver la final con la ilusión de quien abre un regalo.

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