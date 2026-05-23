Paco Roncero enseña a hacer 'miel de aceite de oliva' con cera de abeja: el truco para tostadas de jamón

Reconócelo, a ti también te gusta un buen bocadillo de jamón con aceite de oliva. Pues prepárate porque el chef Paco Roncero, desde su restaurante de dos estrellas Michelin en Madrid, acaba de compartir un truco que convierte ese chorrito de siempre en una textura que vuela. Lo llama miel de aceite de oliva y es tan simple como mezclar AOVE con cera de abeja pura. El resultado: una crema untable que recuerda a la mantequilla en punto de pomada, pero con todo el sabor del oro líquido. Ideal para tostadas de jamón, sí, pero también para quesos, pan tumaca o lo que te eches a la boca.

Qué es la miel de aceite de oliva (y por qué te va a flipar)

La idea se cocinó en un showcooking junto a la cooperativa Almazaras de la Subbética, así que viene avalada por productores de aceite que saben lo que se traen entre manos. Básicamente, es una fórmula supergourmet de texturizar el aceite de oliva virgen extra para que no gotee y se agarre al pan como una capa fina de gloria. No lleva azúcar ni miel ni nada dulce: el nombre le viene por la textura densa y brillante, parecida a la miel líquida.

Roncero lo presentó con un dato que en la redacción nos pareció oro puro: solo necesitas 1,25 gramos de perlas de cera de abeja por cada 25 mililitros de aceite. O sea, nada. Y el proceso es tan absurdo de fácil que casi te da vergüenza no haberlo inventado antes.

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Cómo hacerla en casa en menos de 30 minutos

Vamos al lío, que sé que estás deseando probarlo. Primero, elige un buen aceite de oliva virgen extra que te guste en crudo, porque todo su sabor va a ir directo a la tostada. Luego, cera de abeja 100% pura y de uso alimentario, nada de parafinas ni aditivos (en herbolarios o tiendas online la encuentras sin lío).

Los pasos:

Funde la cera al baño maría. Con 1,25 g tardas un minuto escaso.

Calienta ligeramente el aceite, solo para que esté tibio, no hirviendo.

Mezcla la cera fundida con el aceite tibio y bate con varillas hasta integrar.

Pasa la mezcla a un bote o cuenco y déjala enfriar a temperatura ambiente.

En unos 15-20 minutos tendrás una textura untuosa, justo como la mantequilla a temperatura ambiente.

Un apunte importante: si quieres una textura más firme, sube un pelín la cera (1,5 g); si la prefieres más fluida, redondea a 1 g y añade 5 ml más de aceite. Es imposible fastidiarla.

Yo lo he preparado esta misma mañana y, te lo digo desde la experiencia, con una tostada de pan de pueblo y lonchas de jamón ibérico es un espectáculo que no olvidas. Incluso con un simple queso fresco gana una dimensión nueva.

Veredicto: ¿merece la pena el invento?

Si eres de los que disfrutan con pequeños rituales en la cocina sin complicarse la vida, esta miel de aceite de oliva te va a conquistar. No es un básico de supervivencia, pero como golpe gourmet para cuando tienes invitados o para darte un capricho, resulta brillante. Además, aprovechas un AOVE de calidad de una forma distinta, sin que se te vaya por el fregadero a la primera mordida.

Roncero ha demostrado que la alta cocina también puede ser para el día a día, sin estridencias ni técnicas imposibles. Con dos ingredientes y media hora, tienes un untable que hará que cualquier tostada suba varios niveles. Y si encima presumes de receta ante tus colegas, mejor que mejor.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 30 minutos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra en una frase corta: guarda el bote en la nevera si hace calor, pero sácalo 10 minutos antes de usar para que recupere la untuosidad.