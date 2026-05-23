La amiga soltera de Taylor Swift se niega a ir a su boda con Travis Kelce: la invitación no incluye 'plus one'

Una amiga de Taylor Swift ha soltado la bomba: no irá a la boda del año porque la invitación no le permite llevar acompañante. El drama del 'plus one' ya está incendiando internet y la fuente anónima no se corta un pelo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una boda de estas dimensiones ya es noticia mundial; si además una amiga filtra los detalles del protocolo y amenaza con hacer un plantón, tenemos material para rato. Esto huele a un beef en diferido.

¿Qué ha pasado con la invitación que ha enfadado a esta amiga?

Según ha publicado Perez Hilton citando una fuente del Daily Mail, una de las personas más cercanas a la cantante ha decidido que no pondrá un pie en el enlace si no puede ir acompañada. La razón es tan simple como absurda: la invitación no especificaba que pudiera llevar un 'plus one'.

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El desahogo de la amiga, recogido por el medio, no tiene desperdicio: 'Mi invitación no me permitía llevar un acompañante. ¿Qué se supone que hago? Ir sola es muy incómodo'. Y luego soltó la frase que lo ha petado: 'Lo siento, no soy amiga de Gigi y Bella Hadid, así que no voy a conocer a mucha gente. La chica deja claro que su círculo no incluye a las tops, y que la perspectiva de quedarse sin conversación en la recepción le da auténtico pavor.

Por si fuera poco, la fuente revela que Taylor sí ha permitido un acompañante a Selena Gomez, que irá con su marido Benny Blanco. 'Pero a mí no me dejan porque estoy soltera. Entiendo que el aforo es limitado, pero la sensación no es la mejor', remata. Vamos, un 'si no tienes pareja, te quedas fuera' en toda regla.

Ir sola a la boda del año: ¿un problema de seguridad o una petición razonable?

La amiga también se queja de que los novios no revelarán la ubicación hasta el último minuto, algo que achaca a motivos de seguridad. 'Todos hacen apuestas: probablemente sea un gran hotel como el Waldorf Astoria, con acceso superseguro', cuenta. Y aunque asegura querer a Taylor y entender el secretismo, la decisión de no asistir parece firme: 'Es la boda del año, pero soy tímida y prefiero verla desde casa'.

Aquí viene el debate. ¿Es razonable vetar a los solteros? La privacidad de Swift y Kelce es legendaria tras varios episodios de acoso, así que filtrar una lista de cientos de invitados con derecho a acompañante sería un riesgo. Pero dejar a una amiga íntima sintiéndose sola en una mesa llena de supermodelos tampoco es un gesto muy elegante. Esta decisión ha generado un debate intenso en redes: ¿egoísmo por parte de la famosa o una rabieta de la invitada?

No es el primer drama nupcial de Hollywood

La polémica recuerda a otras bodas blindadas. En el enlace de Victoria Beckham, la lista de invitados fue tan reducida que dejó fuera a compañeros de profesión. En la boda veneciana de George Clooney, un dispositivo de seguridad casi militar provocó que varios allegados se quedaran sin sitio. Y cada vez que un famoso se casa, la mayoría de los invitados tiene que pasar por un filtro que deja historias parecidas.

Lo que está en juego aquí no es solo el protocolo: es la fina línea entre proteger la intimidad y cuidar a los tuyos. Veremos si Taylor mueve ficha o si esta amiga se convierte en la primera que se descuelga de la boda más mediática del año. Las apuestas sobre la localización —y sobre el siguiente en quejarse— están abiertas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)