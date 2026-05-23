Nueva edad para la jubilación anticipada desde 2027: adiós a los 64 años y 10 meses

Desde el 1 de enero de 2027, la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada voluntaria sube de 64 años y 10 meses a 65 años cumplidos. Si llevas años planeando colgar las botas antes de tiempo, este es el dato que te interesa: a partir de esa fecha, solo podrás retirarte a los 63 si has cotizado al menos 38 años y 6 meses.

La reforma de las pensiones, que arrancó en 2011 y se aceleró en 2021, sigue endureciendo los requisitos para jubilarse antes de la edad ordinaria. Y el calendario no se detiene. Así que, hagas números o no, más vale que conozcas los nuevos plazos.

Cuánto sube realmente y desde cuándo

Para entender el cambio, primero la edad legal. En 2027, la jubilación ordinaria se alcanza a los 67 años si has cotizado menos de 38 años y 6 meses. Si llegas a ese umbral, la edad sigue siendo 65. La jubilación anticipada voluntaria —la que pides porque quieres, no porque te echan— se coloca siempre dos años por debajo. Por eso, el nuevo suelo para la anticipada voluntaria es 65 años. Hasta ahora, como la edad ordinaria no había llegado a 67, te podías retirar con 64 años y 10 meses. Eso se acaba.

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Ahora bien, si tu vida laboral ha sido larga —y hablamos de 38 años y 6 meses cotizados—, entonces sí podrás jubilarte a los 63 años, igual que antes de esta reforma. El requisito de cotización es el mismo que necesitas para acceder a la ordinaria a los 65. La diferencia es que ahora, quien no alcance ese mínimo, deberá cumplir los 65 sí o sí.

Quién se lleva el mayor susto

Este cambio pilla a los nacidos entre 1960 y 1962 que ya estaban haciendo cuentas para retirarse en 2027 o 2028. Muchos contaban con dejar el curro a los 64 años y 10 meses; ahora tendrán que aguantar al menos hasta los 65, un año más de lo esperado. Y eso, si la pensión les sale.

También afecta de lleno a los trabajadores con carreras discontinuas, autónomos que cotizaron por la base mínima durante años o personas que arrastran lagunas largas, como muchas mujeres que pararon para cuidar. Para ellos, la anticipada era la única salida a un mercado laboral que a menudo expulsa a los mayores de 55. Ahora ese camino se alarga.

Por qué cambia ahora y qué alternativas tienes

El endurecimiento de la jubilación anticipada no es nuevo. Viene de la reforma de 2011 que vinculó la edad de retiro a la esperanza de vida y la sostenibilidad del sistema. La idea es sencilla: a medida que vivimos más, trabajamos más para no quebrar la hucha de las pensiones. En 2021, se aceleró el calendario y se introdujeron coeficientes reductores más duros para quien se retire antes de tiempo. Puedes consultar toda la tabla de edades legales en España para ver la evolución. Así que, en realidad, la subida a 65 era solo cuestión de tiempo.

Lo que no está claro es si el mercado laboral acompaña. A los 60, muchas personas ya empiezan a notar el portazo de las empresas. Y alargar la jubilación dos meses o un año puede traducirse en más desempleo senior o, directamente, en la necesidad de tirar de ahorros hasta que llegue la pensión. Para quien pueda, la opción de jubilación parcial con contrato de relevo sigue siendo una vía intermedia, aunque con requisitos también complicados.

Si te preocupa el tema, lo más práctico hoy es entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social y solicitar un certificado de vida laboral y una simulación de pensión. Así sabrás cuánto te falta y qué edad real tendrás cuando llegue el momento. La mayoría de los trabajadores tendrá alguna sorpresa.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)