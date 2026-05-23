El palmarés de Cannes 2026 estalla: la rusa 'Minotauro' lidera las apuestas y Almodóvar sueña con la Palma

La Croisette ya huele a vencedor. A falta de unas horas para la gala de clausura del Festival de Cannes, el runrún coloca a la rusa 'Minotauro', de Andrei Zviaguintsev, en el altar de la Palma de Oro. Pero Almodóvar no se baja de la pelea con 'Amarga Navidad' y Los Javis, con su 'La bola negra', aspiran a dar el campanazo.

La gran favorita: 'Minotauro', el retrato más amargo de la Rusia de Putin

Zviaguintsev firma un retrato durísimo de la corrupción bajo el Gobierno de Vladímir Putin, y la crítica internacional la ha señalado como la película con más posibilidades.

El jurado presidido por Park Chan-Wook, el director surcoreano de 'Oldboy' o 'La doncella', tiene sobre la mesa 22 aspirantes. Entre ellas, 'Minotauro' es la que más suena en los corrillos. Junto a ella, la polaca 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski, sobre el regreso del escritor Thomas Mann a la Alemania nazi desde su exilio estadounidense, se perfila como el otro gran hueso.

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España se juega tres cartas: Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis

Pedro Almodóvar vuelve con 'Amarga Navidad', el director manchego que ya sabe lo que es rozar la Palma (fue presidente del jurado en 2017 y ganó Mejor Guion por 'Volver') tiene hambre de la máxima gloria. Además, Rodrigo Sorogoyen compite con 'El ser querido', protagonizada por Javier Bardem, considerado el máximo favorito al premio de mejor actor.

Y luego está 'La bola negra', el debut en la Croisette de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Los Javis podrían dar una alegría inesperada: la prensa especializada la sitúa como una de las revelaciones de esta edición, aunque fuera del podio de las grandes favoritas.

El resto del pastel: Seydoux, sorpresas y una Palma de honor a Barbra Streisand

Léa Seydoux tiene doble opción de llevarse el premio a mejor actriz con 'Gentle Monster' y 'L'inconnue'. Con permiso de la Seydoux otras cintas como 'Notre salut', de Emmanuel Marre, o el thriller político estadounidense 'Paper Tiger', de James Gray, intentarán colarse en el palmarés. De hecho, la surcoreana 'Hope', de Na Hong-Jin, y la alemana 'Das geträumte abenteuer', la última en proyectarse, añaden más presión.

La gala reserva un momento especial: una Palma de Oro de honor a Barbra Streisand que recogerá Isabelle Huppert. La actriz estadounidense no podrá asistir por una lesión de rodilla.

Análisis: ¿por qué 'Minotauro' lleva todas las papeletas?

Cannes tiene debilidad por el cine ruso que mira al Kremlin sin paños calientes. Ya en 2014 Zviaguintsev se llevó el premio a Mejor Guion por 'Leviathan', otro alegato contra la podredumbre del sistema. Hoy, en plena tensión geopolítica por la guerra de Ucrania, darle la Palma a 'Minotauro' sería un terremoto político. La jugada encaja en la tradición de un festival que ama las historias urgentes y las disidencias con eco informativo.

Aun así, subestimar a Almodóvar sería un error: el español es el único director de la terna con el respeto unánime del establishment y un historial impecable en Cannes. Y Los Javis, pese a ser novatos en la sección oficial, tienen un poder de fuego mediático que no pasa desapercibido. Quedan horas para saber si el jurado se decanta por el grito político o por el cuento con sabor español. La pistola de salida, esta misma noche.

El chisme en 3 claves (TL;DR)