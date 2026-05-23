OpenAI propone semana laboral de cuatro días gracias a la IA y Silicon Valley tiembla

OpenAI acaba de soltar un informe que en cualquier otra empresa sonaría a estrategia de recursos humanos para atraer talento, pero viniendo de quien viene tiene toda la pinta de provocación. El creador de ChatGPT, la herramienta que está acelerando la automatización de trabajos en todo el mundo, acaba de pedir por escrito que trabajemos menos. De locos, si no fuera porque tiene cierta lógica perversa.

El informe, titulado 'Política Industrial para la era de la inteligencia: ideas para mantener a las personas primero', propone una semana laboral de cuatro días (32 horas) sin reducción salarial. La idea es que los ‘dividendos de eficiencia’ que genera la IA sirvan para que la gente disfrute de más tiempo libre sin perder poder adquisitivo. Mientras en Silicon Valley se abraza la cultura 996 (de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana), OpenAI se descuelga con esto. Un poco chocante.

El informe que ha puesto patas arriba la colmena tecnológica

La propuesta concreta es que gobiernos, empresas y sindicatos impulsen pruebas piloto con jornadas de cuatro días. La automatización mantendría la productividad, y después se podría pasar a una reducción permanente o a días de vacaciones acumulables. Nada que no se haya ensayado ya con éxito en algún país, pero con un detalle: la propuesta viene de la misma compañía que está acelerando la obsolescencia de millones de empleos.

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Es decir, quien está fabricando las máquinas que nos pueden dejar sin curro ahora dice que a lo mejor trabajamos menos y cobramos lo mismo. La propuesta llega en un momento en que las grandes tecnológicas están bajo el microscopio regulatorio, y OpenAI parece estar anticipando una narrativa de responsabilidad social que le evite males mayores.

Más allá de las horas: pensiones, cuidados y robots que coticen

OpenAI no se queda en la jornada. El informe pide que las empresas que ganen con IA incrementen sus aportaciones a planes de pensiones, cubran más gastos sanitarios y den bonificaciones directas ligadas a la productividad (los ‘benefit bonuses’). También sugiere subsidios para el cuidado de menores y mayores, medidas que suenan a agenda de partido de izquierdas pero que aquí vienen firmadas por la élite tecnológica.

Y luego está lo más jugoso: la idea de un impuesto sobre el trabajo automatizado, vinculado a los puestos que antes ocupaban humanos. Hace unas semanas Bill Gates defendía algo parecido, pidiendo desplazar la fiscalidad de los salarios hacia los beneficios empresariales. OpenAI recoge ese guante y lo convierte en propuesta formal. En lenguaje llano: si los robots quitan el curro, que al menos paguen impuestos.

Por qué OpenAI, que se está forrando con la IA, pide repartir el pastel

Conviene recordar que la semana de cuatro días ya se ha probado con éxito en algunos sitios —Islandia, algunas empresas japonesas—, pero ahora el altavoz cambia. Que OpenAI pida repartir la riqueza generada por la IA tiene un componente casi tragicómico: la empresa que más está acelerando la sustitución de trabajadores humanos se convierte en abanderada de las políticas laborales progresistas.

¿Es postureo? Posiblemente sí, al menos en parte. El informe no menciona sindicatos, no habla de participación de los empleados en la propiedad y se limita a sugerir políticas públicas sin compromisos propios. Pero el gesto no es inocuo: en plena ofensiva regulatoria en Bruselas y Washington, OpenAI se cubre las espaldas y al mismo tiempo mete un gol en la portería del discurso público. El debate sobre qué hacemos con el tiempo liberado por la IA ya no lo lideran solo los académicos y los sindicatos; ahora también lo hace la empresa que domina el sector.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La propuesta es valiente y necesaria, pero quizá sea solo un gesto de cara a la galería mientras los reguladores afilan los cuchillos. OpenAI sigue sin hablar de sindicatos ni de repartir el poder real. Vamos, que esto no es el 'comunismo de lujo totalmente automatizado' de Bastani, pero por algo se empieza.

El resumen para vagos (TL;DR)