Nike Air Liquid Max: las zapatillas con efecto lava que llegarán el 29 de mayo (y cuestan 219,99 €)

He visto las nuevas Nike Air Liquid Max y te lo digo ya: son las zapatillas más brutales del verano. Parecen sacadas de un volcán, con una suela de aire transparente y un degradado de rojo que simula lava. Cuestan 219,99 euros y llegan este 29 de mayo. Reconócelo, a ti también te pasa: cuando llega el buen tiempo te entra el gusanillo de renovar las zapas. Y este año Nike lo ha puesto fácil con un modelo que va a ser puro fuego en la calle.

Una suela que parece lava y un diseño que no pasa desapercibido

Lo primero que te llama la atención es esa gigantesca suela de aire transparente. El efecto es como si pisaras magma solidificado: la burbuja se divide en segmentos negros y el interior va del rojo carmesí al naranja intenso, creando un degradado líquido muy hipnótico. La parte superior, con un patrón texturizado, transiciona con fluidez desde el mismo tono vibrante hasta acabar en un rojo fuego que parece encenderse con la luz.

Nike ha llevado la tecnología Air Max al extremo: cada pisada es una mezcla de amortiguación mullida y rebote seco. La sensación, según los primeros sneakerheads que han conseguido probarlas, es adictiva. Y el look, más todavía.

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Por qué 219,99 € es un precio que (casi) duele pero se entiende

Vamos al lío: 219,99 euros no es un capricho barato. Pero si pones en la balanza la construcción, el diseño y el pedigrí de la línea Air Max, la cifra no se te va de las manos. Es un ticket comparable al de otros lanzamientos premium de Nike con tecnología de amortiguación visible, y bastante más accesible que las colaboraciones con diseñadores o las ediciones limitadas que se van a los 400 euros sin pestañear.

El detalle que nadie te cuenta es que la suela de aire segmentada no es solo estética: está pensada para repartir la presión y adaptarse a la pisada urbana. Así que no es solo postureo; también es comodidad para caminar todo el día sin acordarte de que llevas unas zapas tan voluminosas.

Nike y la fiebre de las Air Max: ¿merecen el hype o es puro marketing?

Aquí empieza lo bueno. La marca lleva décadas exprimiendo la nostalgia de las Air Max clásicas, pero con las Liquid Max han decidido mirar hacia adelante. Es una evolución radical que rompe con los colores neutros y los tonos pastel que dominan las tendencias nostálgicas. Son un zapato de impacto, de esos que te miran antes que a ti. Y en verano, con unos vaqueros anchos y una camiseta estampada, el conjunto funciona sin esfuerzo.

Ahora bien, no son para quien busque pasar desapercibido. El volumen y el colorido exigen carácter y un armario que se alinee con la estética urbana más descarada. Si eres más de zapatillas minimalistas, estas te van a chirriar. Pero si te va la marcha, son un acierto seguro.

🛒 Directo al grano

Precio: 219,99 €. Fecha de lanzamiento: 29 de mayo de 2026. Dónde encontrarlo: web de Nike y tiendas seleccionadas.