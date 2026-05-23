Las nuevas novedades beauty de Mercadona para este verano: Deliplus arrasa en redes

Reconócelo, a ti también te gusta cuidarte la piel en verano sin dejarte el sueldo. Y, por lo que se está viendo en redes, Mercadona lo sabe mejor que nadie. Las novedades de belleza de Deliplus para esta temporada están volando de los lineales, y los vídeos con el haul playero se cuentan por miles en TikTok e Instagram. Si todavía no has echado un ojo a la sección de perfumería, sigue leyendo, porque esto pinta muy bien.

Lo que trae Deliplus este verano para el neceser playero

El pasado mes de mayo, Mercadona renovó su gama de protectores solares con texturas ultraligeras y acabados invisibles. La gran estrella es el protector facial con color SPF 50, que unifica el tono sin efecto máscara y cuesta menos de 8 euros. En maquillaje, han repuesto los brillos de labios efecto voluminizador (un clon de los más virales del mercado) y un colorete en crema que se funde con el calor corporal. También hay novedades en capilar: un sérum bifásico con protección UV que ya se ha convertido en el más vendido en la categoría de cuidado solar.

La clave está en que todos estos productos están formulados sin parabenos ni aceites minerales, según confirma el etiquetado, y vienen con envases más sostenibles que en años anteriores. Además, la gama incluye un bálsamo labial con manteca de karité que está enamorando hasta a las más escépticas.

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El precio que ha roto internet (y por qué no necesitas más)

Hablamos de productos que van desde los 2,50 euros del brillo de labios más básico hasta los 14,95 del protector con color. Para que te hagas una idea, el clon de un bálsamo viral de lujo cuesta aquí 3,50 €, frente a los 26 € del original. La calidad-piel es tan similar que en redes ya dicen que “te compras el neceser entero por lo que pagas por una sola pieza de la competencia”.

El boca a boca lleva semanas imparable. Basta con buscar “Deliplus verano” en TikTok para encontrarte con un ejército de skininfluencers enseñando cómo aplican el protector con color y asegurando que no deja grasa. La mayoría repite lo mismo: “Te lo pones por la mañana, te duras todo el día y no vas manchando el bolso”.

Además, la disponibilidad es total: están en los 1.650 supermercados de la cadena y en su web. Lo único que vuela más rápido de lo esperado es el colorete en crema, que se repone cada semana y aun así hay cola. Sin duda, Deliplus ha entendido que lo que pedíamos era calidad de farmacia a precio de supermercado.

¿Es todo tan bonito como lo pintan? Nuestra opinión tras probar algunos

En la redacción hemos catado tres productos estrella: el protector facial con color, el brillo voluminizador y el sérum capilar. Del primero solo podemos decir maravillas: la cobertura es ligera pero unifica, el tacto es inmediatamente seco y el olor a verano que deja en la piel es un puntazo sin ser empalagoso. Sí que nos habría gustado que incluyera más tonos, pero por el precio, es un acierto total.

El brillo de labios pica un poco, como todos los voluminizadores, pero el efecto es natural y no deja la boca pastosa. El sérum capilar, en cambio, nos ha parecido un poco justo para melenas muy secas; va bien como protección, pero no hidrata profundamente. Aun así, por menos de 5 euros, es un fondo de armario playero que merece la pena.

Recordemos que Deliplus ya arrasó el verano pasado con el agua micelar en espuma y con el sérum de ácido hialurónico. La fórmula se repite: escogen un producto tendencia, lo mejoran un poco y lo ponen a un precio imbatible. Así que sí, el hype está más que justificado.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 2,50 € (brillo de labios) hasta 14,95 € (protector solar facial con color). Disponibilidad: ya en tiendas y web. Sección: pasillo de perfumería y cuidado personal de Mercadona.