Bad Bunny aterriza en España con 12 conciertos, 600.000 entradas... y un debate social

Bad Bunny enciende Barcelona esta noche: 12 fechas, 600.000 entradas y un debate generacional que no esperabas.

El puertorriqueño ya no es ese reguetonero que escuchabas a escondidas de tus padres. Ahora son ellos quienes te lo ponen en el coche a las siete de la mañana. Sí, ha pasado. Y arranca este viernes en el Palau Sant Jordi la primera de las doce citas españolas de Bad Bunny, la gira que ha conseguido lo que parecía imposible: que abuelos, padres y nietos perreen juntos mientras debaten sobre gentrificación.

Más de 600.000 entradas vendidas entre Barcelona y Madrid no se explican solo con el tirón del reguetón. Se explican con un álbum, 'Debí tirar más fotos', que ha funcionado como una máquina del tiempo emocional para toda una isla. Y el eco ha cruzado el Atlántico.

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Dos noches en el Sant Jordi y diez en el estadio Metropolitano de Madrid. La residencia 'No me quiero ir de aquí' es un despliegue que ningún artista latino había montado en España con esta escala. La taquilla ardió en minutos cuando salieron las entradas, y las reventas ya son tema de meme en Twitter.

Pero el dato grueso —600.000 tickets— palidece al lado de lo que ocurrió en Puerto Rico el año pasado: 31 conciertos seguidos en el Coliseo de San Juan que funcionaron como terapia colectiva. Allí, el conejo malo dejó de ser solo un cantante para convertirse en el predicador del orgullo boricua.

De cantante prohibido a puente entre abuelos y nietos

Hace apenas una década, los padres puertorriqueños se santiguaban cuando sonaba 'Diles' en el móvil de sus hijos. Lian Molina, hoy de 23 años, recuerda a elDiario.es cómo escuchaba a Bad Bunny a escondidas camino del colegio católico. La mayoría de los jóvenes puertoriqueños ha crecido con esa doble vida musical: perreo en los cascos y silencio en casa.

El giro lo trajo el último disco. 'Debí tirar más fotos' ha reconciliado generaciones a golpe de nostalgia y de preguntas incómodas sobre qué ha pasado con Puerto Rico en los últimos cincuenta años. Como cuenta Carlos D. Matos, sus padres acabaron yendo con él al concierto: 'Se emocionaron, se adentraron en su carrera y les llamó la atención'. Ya no es el artista que nadie quería poner en la fiesta de fin de curso; ahora es el que suena en el coche familiar a las siete de la mañana.

Y eso, trasladado a España, es dinamita. Porque aquí también hay una generación que creció con el reguetón como banda sonora clandestina y unos padres que ahora, de repente, preguntan quién es Benito.

'No me quiero ir de aquí': cuando el perreo se vuelve resistencia

El historiador Rafael L. Cabrera, de la Universidad de Puerto Rico, lo clava: 'Él no está haciendo historia; lo que hace es memoria histórica'. Bad Bunny ha puesto a los jóvenes a preguntarse por qué se han invisibilizado tantas cosas, desde la colonización hasta la gentrificación que expulsa a los boricuas de sus barrios.

El título de la residencia no es casual. 'No me quiero ir de aquí' es el grito de quien se ve obligado a emigrar por falta de oportunidades. Karely E. Santiago, fan de 28 años, lo resume con una frase que te deja el corazón en un puño: 'Son pequeñas cosas que nos dan vida para seguir luchando'.

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En un momento en que lo latino se consume globalmente como producto de usar y tirar, Benito plantea lo contrario: anclaje, raíz, lengua. Hablar en español ante medios anglosajones ha sido una validación para millones de hispanohablantes que alguna vez sintieron que su acento valía menos. Maia Sherwood, directora del Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, lo llama 'sentido de dignidad y poder propio'. Y eso es lo que llena estadios.

La comparación con otros fenómenos globales —Rosalía reivindicando el catalán, BTS defendiendo el coreano— es inevitable. Pero aquí hay una diferencia: Bad Bunny no solo canta en español, canta en boricua, con jerga local, con referencias que solo entiendes si has vivido un apagón en San Juan o si tu abuela te hablaba de la caña de azúcar.

La gira española va a ser una fiesta, sí, pero también un recordatorio incómodo de que la música puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser un pasaporte de vuelta a casa para quien ya no la tiene.

El chisme en 3 claves (TL;DR)