Gabbie Gonzalez arrestada por sicario: la trama contra Jack Avery que estalla en TikTok

Gabbie Gonzalez, arrestada: la influencer de TikTok ha intentado contratar a un sicario en la dark web para matar a Jack Avery, el padre de su hija.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un plan de asesinato a sueldo, una ex pareja famosa, un padre abogado metido hasta el cuello y un instructor de surf como enlace. Esto no es un culebrón, es una trama que ha acabado con tres detenidos y la custodia exclusiva para Avery. El TikTok va a arder durante semanas.

Qué ha pasado (y no es un capítulo de 'You')

El pasado 15 de mayo, la creadora de contenido Gabbie Gonzalez, de 24 años, fue arrestada en el condado de Humboldt, California, junto a su padre, Francisco Gonzalez —abogado de profesión—, y Kai Cordrey, un instructor de surf de Hawái. Los tres están acusados de conspirar para contratar a un asesino a sueldo a través de la dark web con el objetivo de matar a Jack Avery, ex miembro de la banda Why Don't We y padre de la hija que comparte con Gonzalez.

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Según la investigación policial, la trama se remonta a una disputa por la custodia de la pequeña, nacida en mayo de 2019. Francisco Gonzalez habría comentado que 'saldría más barato que Avery estuviera muerto' antes que negociar un acuerdo. A partir de ahí, supuestamente se puso en contacto con Cordrey, quien habría ayudado a Gabbie a entrar en en la dark web en busca de un sicario.

Aunque Cordrey ha negado su participación, las autoridades encontraron un pago sospechoso entre él y Francisco Gonzalez. Agentes encubiertos recabaron pruebas suficientes para presentar cargos por conspiración de asesinato a sueldo. Gabbie y su padre permanecen en prisión sin fianza; el estatus de Cordrey no está claro.

Jack Avery rompe su silencio: 'Elegí callar por mi hija'

Tras conocerse la noticia, Jack Avery publicó un extenso comunicado en sus redes sociales. 'Hace unos días, tres personas fueron arrestadas en relación con un presunto complot para matarme. Una de esas personas es la madre de mi hija', escribió.

El cantante, que hasta ahora había evitado pronunciarse sobre la batalla legal, explicó: 'Durante años, mi familia y yo hemos soportado un intenso escrutinio público, acusaciones falsas y ataques muy dolorosos. Elegí guardar silencio por respeto al proceso judicial y, sobre todo, por mi hija'.

Avery confirmó que tiene la custodia exclusiva de Lavender, su hija en común, y que la pequeña 'está a salvo, sana y profundamente querida'. Cerró agradeciendo a su familia, a las fuerzas del orden y a la fiscalía del condado de Los Ángeles, y lanzó un mensaje a sus seguidores: 'Buscad siempre la verdad'.

Cuando TikTok es más turbio que un 'true crime'

No es la primera vez que una disputa de custodia entre creadores de contenido acaba en los juzgados, pero el salto de los dimes y diretes en redes a una presunta conspiración de asesinato es escalofriante. La historia recuerda otros casos en los que la fama efímera y la presión mediática transforman conflictos personales en tramas con final trágico, aunque aquí la intervención de un padre abogado y la dark web le dan un cariz aún más sórdido.

Lo que subyace es la absoluta falta de protección para la menor en medio de un huracán de odio y obsesión. Mientras Gonzalez y su entorno presuntamente planeaban lo impensable, Avery peleaba en silencio por la custodia y ahora tendrá que criar a Lavender marcada para siempre por este episodio. La lección, por dura que suene, es que detrás de los filtros y los bailes virales hay vidas reales que pueden romperse en mil pedazos.

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