Los zuecos de Adidas que parecen Birkenstock y cuestan 100 euros

Reconócelo, cuando llega el calor, lo único que te apetece es ir cómoda. Pero sin renunciar a un toque de estilo que te salve la papeleta en la oficina. Pues atenta porque Adidas acaba de lanzar unos zuecos de piel que parecen sacados del catálogo de Birkenstock y van a convertirse en tu comodín este verano. Y no, no es un fake: los hemos visto en persona y son tan bonitos como en foto.

Qué tienen estos zuecos para que todo el mundo hable de ellos

Te contamos los detalles que nos han flipado. Para empezar, la mediasuela es de corcho, igual que las sandalias alemanas de toda la vida, lo que asegura ligereza y amortiguación en cada paso. La plantilla es de ante, suave como un guante, y el diseño es un mule cerrado, minimalista, con esa esencia urbana que tanto le gusta a Adidas. El color beige es un acierto absoluto porque combina con absolutamente todo. ¿El precio? 100 euros. Sí, has leído bien. Ni 200 ni 150. Un precio que nos parece razonable teniendo en cuenta que las Birkenstock originales rondan los 120-140 euros, y aquí tienes un diseño similar con el plus de la calidad deportiva de Adidas. Además, al ser de piel, te durarán varias temporadas si los cuidas mínimamente. Nosotras ya los hemos trasteado en tienda y podemos confirmar que son ligerísimos y no necesitan rodaje. Un puntazo para las que odian las rozaduras de los estrenos.

Así los combina Dulceida (y hay más opciones para copiarle)

La influencer Aida Domenech, más conocida como @dulceida, ya ha compartido en sus redes un lookazo con estos zuecos. Y nos ha dado una lección de estilo. Los llevó con una falda midi y un top blanco, una combinación que parece sencilla pero que funciona de maravilla. El toque extra: un gorro de crochet en tono marrón chocolate que le da un aire desenfadado muy de verano. Si te animas a copiarla, súmale un capazo de rafia y tendrás un outfit de tendencia para la oficina o para un paseo por la ciudad. Pero si lo tuyo no son las faldas, otra opción que triunfa este verano es llevarlos con unos pantalones de lino anchos y una blusa a juego. La clave está en que los zuecos no desentonen: el color beige hace el trabajo sucio y combina con cualquier paleta. Y lo mejor: la comodidad es tal que te olvidas de que llevas calzado cerrado en pleno julio.

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¿Merece la pena pagar 100 euros por unos mules? Nuestra opinión sincera

Vamos con el análisis serio. Sabemos que 100 euros no es una ganga, pero tampoco es un precio descabellado para un zapato de piel que te va a durar varios veranos. Comparado con las Birkenstock Arizona, que rondan los 110-130 euros según el modelo, estos Adidas ofrecen una opción más moderna y con un rollo deportivo que las clásicas no tienen. Además, la suela de corcho y la plantilla de ante son materiales que se amoldan al pie con el uso, ganando en comodidad. Si eres de las que prioriza la versatilidad y quieres un calzado que puedas usar tanto con vaqueros como con un vestido, estos mules son una inversión inteligente. Eso sí, si eres muy fan de la silueta Birkenstock de toda la vida, el logo de Adidas puede chirriarte un poco. Pero para las que buscan un punto diferente sin perder ni una pizca de comodidad, es un sí rotundo. Un chollo no, pero un básico de armario que amortizarás desde el minuto uno.

🛒 Directo al grano

Precio: 100 €. Fecha de la promo (o "precio habitual"): precio fijo de temporada. Sección donde encontrarlo: web oficial de Adidas, apartado de calzado de mujer.

¿Te animas a dar el paso? Búscalos en la web de Adidas antes de que vuelen.