GTA 6 tendrá edificios reales de Miami que ya no existen... y la culpa la tiene el largo desarrollo

Han pasado casi diez años y en Vice City se nota. Literalmente: los escenarios que Rockstar capturó para GTA 6 ya no existen en la Miami real. Un usuario de Reddit, con un conocimiento enciclopédico de cada esquina de la ciudad, ha recopilado varios ejemplos de lugares que aparecen en los tráilers y que, a día de hoy, han sido demolidos o transformados por completo. La espera es tan larga que hasta los edificios empiezan a rendirse antes que el juego.

La captura de un Miami en extinción

El hilo de u/anli2132 en el subreddit de GTA 6 señala al menos tres puntos clave. Un motel que salió ardiendo en 2021 y ya no está. Una casa frente a la playa que fue derribada sin miramientos. Y una torre de agua que se desmanteló el año pasado porque, sencillamente, ya no hacía falta. Rockstar, en su obsesión por el detalle, se pasó meses escaneando estructuras que ahora solo viven en el código del juego. Es casi un acto de preservación involuntaria.

¿Rockstar o arqueólogo urbano?

No es la primera vez que un desarrollo eterno convierte un sandbox en una cápsula del tiempo. Pero lo de GTA 6 es otra liga. Mientras Rockstar pulía cada reflejo y cada NPC, Miami siguió su curso: se levantaron rascacielos nuevos, se cerraron negocios y hasta los memes que pensaban colar se han quedado más rancios que un chiste de «Harlem Shake». La mayoría de los lugares recreados tiene ahora una versión real muy distinta, o ninguna. Es el precio de tardar casi una década: el mundo real no se pausa.

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El precio de pulir hasta el último píxel

La anécdota es divertida, sí, pero también enciende el debate sobre los ciclos de desarrollo infinitos. Hemos visto casos similares: el Twin Towers en juegos post-9/11, carteles de patrocinadores que caducaron, referencias culturales que envejecen mal. Aquí la paradoja es doble porque Rockstar busca un hiperrealismo que, por el camino, se vuelve histórico. Al final, Vice City será un museo de cómo era Miami en 2018-2020, congelado en grafitis y atardeceres de neón. ¿Afectará a la experiencia? Cero. Lo que sí deja claro es que la próxima vez deberían empezar a grabar cuando el juego esté casi listo, no una década antes.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Hasta las demoliciones urbanas generan contenido. La espera es tan épica que los edificios tiran la toalla antes de que Rockstar entregue el disco de oro. Si no sale este noviembre, nos mudamos todos a Vice City virtual porque, al menos allí, las paredes no se caen.

El resumen para vagos (TL;DR)