La IA golpea el empleo joven, pero recupera puestos de trabajo para los mayores

Si estás empezando tu carrera o acabas de aterrizar en un trabajo de oficina, esto te va a escocer: la inteligencia artificial no es una amenaza del futuro, ya está aquí y se está cargando los puestos donde más jóvenes entran al mercado laboral. Un estudio reciente apunta a que la automatización está acelerando la destrucción de empleo juvenil en tareas administrativas, mientras que, sorprendentemente, impulsa la contratación de mayores de 50 años.

Vamos por partes, porque la cosa es compleja. El informe, recogido por medios especializados, no da cifras concretas pero sí describe una tendencia brutal: los puestos de entrada para veinteañeros y treintañeros en sectores como la administración, la contabilidad básica o la atención al cliente se están volatilizando. La IA no solo escribe correos electrónicos: ahora gestiona bases de datos, procesa facturas y hasta responde dudas por chat.

Cómo la IA está borrando los empleos de entrada para los jóvenes

Las tareas más repetitivas y predecibles son las primeras en caer. Los jóvenes que solían empezar como auxiliares administrativos, gestores de datos o agentes de soporte se enfrentan a un software que hace lo mismo sin cansarse, sin pedir vacaciones y por una fracción del coste. No es ciencia ficción: ya está ocurriendo en pequeñas y medianas empresas que adoptan herramientas de inteligencia artificial (IA) para reducir gastos.

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El problema es que esos roles eran la puerta de entrada al mercado laboral. Sin ellos, la tasa de paro juvenil, que ya es el doble de la general en España, podría dispararse aún más. Y aquí viene el detalle que nadie esperaba: mientras los jóvenes pierden pie, los sénior ganan terreno.

Por qué los mayores de 50 años están resistiendo la automatización

En el mismo periodo en que la IA arrasa con las tareas administrativas junior, la contratación de perfiles con más de medio siglo de experiencia ha repuntado. ¿La explicación? Las empresas valoran cada vez más las habilidades que una máquina no puede replicar: negociar con clientes difíciles, gestionar equipos, entender el contexto de un sector, tomar decisiones con intuición. Cosas que solo da el rodaje.

Además, muchos de estos trabajadores aceptan condiciones más flexibles o salarios ajustados para seguir activos, lo que los convierte en un recurso más atractivo que un joven al que hay que formar desde cero en un entorno que cambia a toda velocidad. Irónico, pero real.

Una brecha que las políticas de empleo no están mirando

Esto no es solo un problema de mercado: es un agujero en la red de protección social. Los programas de empleo juvenil siguen insistiendo en cursos de ofimática y competencias digitales que, justo ahora, son lo primero que la IA aprende a ejecutar. Recordemos lo que pasó en los 80 con la automatización industrial: los obreros de las fábricas perdieron su sitio mientras se hablaba de 'reconversión'. Aquello se gestionó con parches. Ahora, la digitalización golpea a los trabajadores de cuello blanco novatos, y la respuesta institucional está siendo, como mínimo, lenta.

Desde esta redacción lo vemos claro: urge un replanteamiento de la orientación laboral. No se trata de poner a todos los jóvenes a programar, sino de potenciar lo que nos hace humanos: la creatividad, la empatía, la capacidad de improvisar. Mientras eso no esté en la agenda, la brecha generacional no hará más que excavarse. Y ojo, porque si los veinteañeros no pueden acceder a un primer empleo digno, el problema no será solo suyo: será de todo el sistema de pensiones dentro de veinte años.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)