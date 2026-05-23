Adiós a las colas en Barajas: ya no es necesario sacar líquidos ni ordenadores en el control de seguridad

Si eres de los que sudan sacando el neceser y el portátil mientras la fila te mira con prisas, esta noticia te va a sentar como un vuelo directo sin turbulencias. Desde mayo de 2026, los pasajeros, ya no tienen que hacer malabarismos: el Aeropuerto de Barajas ha estrenado un nuevo sistema de seguridad que te permite mantenerlo todo dentro de la maleta de mano. Ni líquidos, ni tabletas, ni ordenadores fuera. En la T4, los nuevos escáneres de tomografía computarizada (TC, la misma tecnología que permite ver el interior del cuerpo en los hospitales) hacen el trabajo por ti, y el resultado es una fila mucho más rápida y menos agobiante.

Qué ha cambiado exactamente en la T4

Los nuevos escáneres de TC permiten ver en tres dimensiones el contenido de la maleta sin necesidad de vaciarla. Antes, los detectores de rayos X convencionales obligaban a separar los líquidos y los aparatos electrónicos porque sus materiales bloqueaban la imagen. Ahora, con esta tecnología, el sistema distingue con precisión lo que llevas dentro, incluso en bolsas con varios compartimentos. Esto supone que, al llegar al control, solo tienes que colocar el equipaje de mano en la bandeja sin abrirla. Por ahora, la medida se aplica en la T4, la terminal más utilizada para vuelos internacionales. Aena no ha confirmado plazos para el resto de terminales, pero es cuestión de tiempo que la comodidad se expanda.

Por qué esto no es solo comodidad, sino salud mental viajera

A ver, vamos a reconocerlo: el control de seguridad es uno de los momentos más tensos de cualquier viaje. El miedo a olvidar algo, la presión de la fila detrás y la sensación de estar perdiendo tiempo disparan el cortisol mucho antes de llegar al avión. La mayoría de los pasajeros reconocen (cito de una encuesta de la OCU que recordamos por aquí) que sienten ansiedad justo antes de pasar el arco detector. Y no es para menos: sacar el portátil, el neceser, a veces hasta el cinturón, en un espacio minúsculo con cajas rebotando, es un caldo de cultivo para el estrés.

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Al eliminar ese paso, el flujo de pasajeros se acelera y, con él, se reduce la tensión acumulada. Los que viajan a menudo lo notarán al instante: menos tiempo en la cola, menos prisas y, sobre todo, la tranquilidad de saber que no vas a tener que hacer malabares con las pertenencias mientras alguien tose en tu cogote. Es un pequeño cambio logístico con un gran impacto psicológico.

Lo que todavía no está tan claro (y lo que opinamos)

Desde los atentados del 11S, los controles aeroportuarios se han convertido en una carrera tecnológica continua. Primero fue el calzado, luego los líquidos en bolsas transparentes, después los portátiles. Cada nuevo obstáculo sumaba una capa de ansiedad al embarque. Ahora, con este avance, la tendencia parece invertirse hacia una mayor fluidez sin perder un ápice de seguridad.

A nuestro juicio, la medida es un acierto. No solo porque ahorra tiempo (los cálculos extraoficiales apuntan a una reducción de hasta un 30% en los tiempos de espera), sino porque ataca un mal endémico de los aeropuertos modernos: la sensación de humillación controlada que sufrimos cada vez que nos piden que nos desabrochemos el cinturón. La comodidad se traduce en en una mayor agilidad para todos. La tecnología debería estar al servicio del pasajero, no al revés.

¿Qué va a pasar ahora? Lo previsible es que esta tecnología se extienda a otros aeropuertos españoles y europeos. En Estados Unidos ya la tienen en algunos hubs, y la TSA lleva años probándola. Lo importante es que, por una vez, la innovación no nos complica la vida, sino que nos la hace más sencilla. Claro que habrá que ver si el ritmo de implantación acompaña: de momento, solo la T4 disfruta del lujo de ir sin malabares. Pero ya es un principio, y eso se agradece.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)