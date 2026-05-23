Quitar la grasa de la cocina: los trucos infalibles para campana, horno y vitrocerámica con agua caliente y bicarbonato

No sé si te ha pasado, pero yo cada vez que miro la campana de la cocina pienso: “si limpio esto ahora, me pongo en modo Cenicienta y pierdo la tarde”. Y la dejo para otro día. Hasta que ese día nunca llega y la grasa se convierte en una costra fosilizada que parece parte del electrodoméstico. Pero tengo buenas noticias: quitar la grasa de la cocina no requiere esperar al milagro de un producto caro ni frotar como un poseso. Con agua caliente, lavavajillas normal y bicarbonato (sí, el de la caja naranja que tienes en la despensa) puedes resucitar la campana, el horno y la vitro. Te cuento cómo.

El lavavajillas y el agua caliente: el primer paso que nunca falla

Para la grasa que aún no se ha transformado en cemento, la pareja de baile perfecta es el agua caliente y el detergente lavavajillas. El motivo es pura química: el lavavajillas está diseñado para descomponer la grasa y el calor del agua la ablanda antes de que empieces a frotar. Aplica la mezcla con un paño húmedo o una esponja suave (nada de estropajos metálicos, que son el enemigo público número uno del acero inoxidable). Deja que actúe un minuto y retira con movimientos circulares suaves. En la campana extractora o los mandos del horno, este método es oro si lo haces cada semana. Si llevas un mes sin mirarlos, la cosa cambia, pero para eso está el siguiente truco.

El bicarbonato de sodio, el desengrasante que no esperabas (y que tienes ya en casa)

Cuando la grasa ya está más pegada que un chicle en el zapato, el bicarbonato de sodio es el as bajo la manga. No es magia, es abrasión suave y poder alcalino que despega la suciedad sin arañar la superficie. Lo puedes usar de dos formas: espolvoreas un poco sobre la zona húmeda, dejas actuar unos cinco minutos y frotas con la parte amarilla de la esponja; o mejor aún, preparas una pasta con dos cucharadas de bicarbonato y un chorrito de lavavajillas. Esta mezcla la extiendes sobre la placa de cocina o el interior del horno, esperas diez minutos y verás cómo la grasa quemada sale casi sola. Eso sí, si la superficie es de plástico o acero inoxidable muy brillante, no uses el estropajo verde ni dejes el bicarbonato en seco, porque podrías rayar. Aplica la pasta, frota con la esponja suave y aclara con un paño húmedo. Ya me contarás.

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El error que repito una y otra vez: dejar la grasa para “mañana”

Hace un tiempo ya te conté cómo limpiar el microondas con limón y vapor en un santiamén. Aquello era fácil porque el vapor hace el trabajo sucio. Con la campana y el horno, la pereza es más tentadora, y admito que yo mismo he caído. Dejar la grasa acumulada es la receta perfecta para que cualquier método casero fracase. Si hoy cenas y gastas dos minutos en pasar un paño con agua caliente por la campana, evitas que en una semana tengas que pasar veinte minutos rascando. Y si ya estás en modo “esto es un asco”, no tires la toalla: si el bicarbonato no puede con todo, un desengrasante comercial de los de toda la vida es un recurso legítimo. Aplícalo, deja que actúe el tiempo que indica el bote y retira. En superficies delicadas como la madera o los plásticos blandos, mejor prueba antes en una esquina. La clave está en no esperar a que la grasa se convierta en un fósil de la era paleolítica. La próxima vez que te hagas un huevo frito, limpia la vitro en el acto. Es casi un acto reflejo, como quitarte los zapatos al entrar en casa.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 5-10 minutos (si la grasa no es extrema). Nivel de dificultad: fácil, incluso si nunca has fregado en tu vida. Un consejo extra: después de limpiar, seca con un paño de microfibra para evitar que queden marcas de agua en el acero inoxidable.