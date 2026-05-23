He probado las anchoas a la bilbaína y no me lo podía creer: ni fritas ni en vinagre, jugosísimas

Reconócelo, a mí también me pasaba hasta hace un par de semanas: las anchoas eran cosa de lata, de esas que sacas para una cena rápida, o como mucho los boquerones en vinagre de toda la vida. Hasta que un amigo vasco me enseñó las anchoas a la bilbaína en su propia cocina. Y aquello me dejó con la boca abierta: nada que ver con lo frito ni con lo avinagrado, un pescado jugosísimo que moja pan sin pizca de vergüenza. Hoy te cuento cómo prepararlas para que te queden igual de bien.

Por qué esas anchoas no se parecen a nada que hayas probado

Para empezar, olvídate del nombre. Técnicamente, lo que usamos son boquerones frescos y grandotes, de los que aún brillan en la pescadería. La receta bilbaína no los fríe ni los marina: los cocina en un aceite de oliva virgen extra que se ha ido aromatizando lentamente con ajo y una guindilla seca. Al final, un chorrito justo de vinagre de vino blanco y un golpe de perejil fresco rematan un plato que parece de barra de pintxos y se hace en casa sin despeinarse.

Y aquí viene la magia: el pescado queda tierno, sin ese punto seco que deja el vinagre ni la costra de la fritura. No es un boquerón ácido ni un pescado aceitoso; es suave, lleno de matices y con una salsa que pide pan a gritos. Por cierto, si te lías con eso de anchoa y boquerón, en la Wikipedia lo aclaran rápido: son el mismo pescado, pero con elaboraciones distintas.

Publicidad

El truco vasco que cambia todo: sal, aceite y la paciencia justa

Lo primero que me enseñó mi amigo fue un paso que yo jamás habría adivinado: espolvorear los boquerones limpios con sal gruesa y dejarlos reposar apenas cinco minutos. Esa breve capa de sal le roba el agua sobrante al pescado, lo deja firme y evita que se deshaga en la cazuela. Después los enjuagas, los secas con mimo y ya están listos para el fuego.

Mientras tanto, pon a calentar un buen chorro de aceite en una cazuela baja. Lamina tres o cuatro dientes de ajo –ni muy finos ni muy gruesos– y añade una guindilla seca. El secreto está en dorarlos a fuego suave, sin prisa, hasta que el ajo coja un color tostado y suelte todo su perfume. En ese momento los retiras (porque si se queman, amargan), pones los boquerones en el aceite caliente y los dejas hacerse un par de minutos. Cuando empiecen a burbujear alrededor, salpicas con una cucharada de vinagre de vino blanco, tapas y apagas el fuego. El vapor termina la cocción en un suspiro, y lo que queda es una carne blanca, jugosa y con un fondo de sabor que te hace olvidar todas las recetas anteriores.

Calor justo, nada de prisas y perejil fresco picado al final. Así de simple. Vamos, que el plato se monta en menos de veinte minutos y solo ensucias una cazuela.

Después de probarlas en casa: ¿merece la pena el espectáculo?

Te confieso que la primera vez pensé “venga ya, por cuatro ajos y aceite no puede ser tan distinto”. Y me callé la boca con la primera cucharada. No tiene nada que ver con un boquerón frito de chiringuito ni con el clásico avinagrado de aperitivo; es otra dimensión de sabor. El punto del ajo dorado, el toque apenas picantito de la guindilla y esa acidez suave del vinagre convierten al pescado en un bocado elegante, de los que picas sin querer aunque ya hayas comido.

Para mí, la receta se ha ganado un hueco fijo en los fines de semana, cuando tengo diez minutos extra y ganas de algo especial sin complicarme. Eso sí, vigila la cazuela: si el ajo se te pasa de dorado, arruinas el plato. Pero fuera de eso, es una de esas propuestas que sorprenden a cualquiera sin exigir un máster en fogones. Anda, date el capricho y luego me cuentas.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 20 minutos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: no te saltes los cinco minutos de sal; es la diferencia entre unos boquerones firmes y un pescado que se desmorona en la sartén.