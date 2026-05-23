Terelu Campos se rompe en 'De viernes' al recordar a María Teresa Campos: no pudo contener las lágrimas

Terelu Campos se ha roto en directo. Anoche en 'De viernes', mientras entrevistaban a su sobrina Alejandra Rubio, el recuerdo de María Teresa Campos la desbordó.

No hubo frase que valiera. Terelu intentó contener el llanto, pero la mención de su madre la dejó sin aire. El plató, en silencio, se convirtió en en una cápsula del tiempo. Alejandra, sentada a su lado, también se emocionó.

Qué ha pasado exactamente esta noche

El programa De viernes había anunciado la vuelta de Alejandra Rubio a la televisión tras meses alejada de los focos. Lo que nadie esperaba era que la entrevista derivara en el recuerdo inevitable de María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023. Cuando la conversación giró hacia la matriarca de los Campos, Terelu no pudo evitar romperse en directo.

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Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras intentaba articular alguna palabra. No hacía falta. El silencio del plató lo decía todo. Era el llanto de una hija que aún procesa la pérdida, amplificado por la televisión en prime time.

Por qué toda España está con los pelos de punta

En redes, el momento se convirtió en viral en minutos. La emoción de Terelu ha desatado una ola de empatía. Los tuiteros que suelen ser despiadados con los famosos esta vez han dado la nota contraria: «Qué bonito ver a Terelu tan humana», «Esto es tele con alma» o «Ay, mamá». El hate ni asomó.

Alejandra, por su parte, gestionó el nudo en la garganta con la madurez que le ha dado el último año. Ha pasado de ser la sobrina polémica a una mujer que carga con el legado de su abuela. Anoche, esa carga se sentó a su lado y se rompió.

El programa 'De viernes', con Santi Acosta y Beatriz Archidona, ha logrado un golpe de efecto emocional: no hay guion que aguante cuando la memoria entra en plató.

No es la primera vez que la emoción desborda un plató

Ya pasó con Jorge Javier Vázquez recordando a su madre, con Carmen Machi al hablar de sus orígenes y hasta con Antonio Banderas en El Hormiguero. Pero la espontaneidad de Terelu, sin red, es la que más ha calado. Porque no era una entrevista preparada: ella estaba allí apoyando a su sobrina, no como protagonista.

En la redacción de Qué! llevamos todo el fin de semana hablando de esto. Lo hemos visto dos veces y en la tercera seguimos con un nudo en la garganta. Terelu ha sido el altavoz de un duelo colectivo. María Teresa Campos fue un pilar de la televisión (su trayectoria en Wikipedia habla por sí sola), y ver a su hija mayor desbordada es una cita con la fragilidad que todos llevamos dentro.

¿Será este el inicio de una nueva etapa más íntima para Terelu? Quizás. De momento, su llanto ya es el momento televisivo del fin de semana.

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