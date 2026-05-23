El zapatero estrecho de Ikea que te salva el recibidor pequeño: 8 pares, 119 €

Reconócelo, si tu recibidor es un pasillo de metro y medio como el mío, el caos de zapatos amontonados es inevitable. Ikea lo sabe y acaba de lanzar un zapatero estrecho que parece diseñado a medida para salvarnos el día a día. Cuesta 119 euros y cabe hasta en el hueco más ridículo de la entrada, pero esconde ocho pares de calzado sin pestañear.

Por qué este zapatero es un puntazo para recibidores miniatura

El diseño es de esos que te hacen pensar «¿por qué no se me habrá ocurrido antes?». Mide lo justo de fondo para no estorbar, pero sus cuatro compartimentos abiertos dan para guardar el calzado diario de toda la familia. En la parte de arriba deja un sobre de madera perfecto para una vela, las llaves y esa figura que nunca encontraste donde colocar.

Pero lo que de verdad me ha ganado son los ganchos laterales. Uno a cada lado para colgar bolsos, chaquetas ligeras o la mochila del cole. De repente el recibidor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio práctico y ordenado. Y como tiene patas, limpiar debajo es un gustazo, sin tener que arrastrar muebles.

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¿Merece la pena pagar 119 euros por un zapatero?

A ver, que 119 euros no es calderilla, pero si buscas un zapatero de madera con detalles artesanales y pomos de verdad, el precio no está nada mal. En tiendas de decoración especializadas te piden cerca de 200 por algo similar, con la mitad de encanto.

El estilo clásico con toques rústicos encaja tanto en un recibidor moderno como en uno más tradicional, así que no te cansarás de él en dos temporadas. Eso sí, si tu casa es muy húmeda o el calzado entra mojado a menudo, quizá eches de menos alguna rejilla de ventilación en los compartimentos. Pero para el día a día seco, es un acierto.

El montaje, como casi todo en Ikea, es cosa de una tarde con un destornillador y paciencia, pero las instrucciones vienen claritas. No necesitas ser un manitas para dejarlo impecable en menos de una hora.

🛒 Directo al grano

Precio: 119 euros. Disponibilidad: ya en la web de Ikea y en tiendas físicas. Recomiendo comprar online si vives lejos, porque con lo estrecho que es, hasta cabe en el maletero de un utilitario si lo recoges.

Así de simple.