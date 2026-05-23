Rebajas Ralph Lauren: sandalias Roxanne con tacón cómodo al 70% en El Corte Inglés

Reconócelo, a ti también te pasa: entras en El Corte Inglés para cotillear el outlet y sales con unas sandalias de Ralph Lauren que no sabías que necesitabas. Me ha pasado con las Roxanne, un modelo de tacón cómodo que ahora mismo tiene un descuento del 70% y se queda en 50 euros. Sí, has leído bien: 50 euros.

Qué tienen estas sandalias para que todo el mundo las quiera

La clave está en la comodidad sin renunciar al estilo. Las Roxanne son de piel muy suave, con un antifaz en el empeine que estiliza el pie y un tacón de apenas 3 centímetros. Vamos, lo justo para ganar un poco de altura sin sufrir después de dos horas paseando.

La plantilla acolchada es otro puntazo. Se nota que alguien ha pensado en nosotras: no hay roce incómodo en la puntera y la horma es tan noble que puedes llevarlas recién estrenadas sin miedo a ampollas. La puntera abierta, además, pide una pedicura bonita. Ya me contarás.

Publicidad

Cómo combinarlas (y por qué este precio es prácticamente un chollo)

La versatilidad es su gran baza. Quedan bien con un vestido blanco de lino, con unos pantalones anchos y una blusa bohemia, o con el look que ha compartido la influencer María Tilve: pantalón de encaje y camisa blanca oversize, rematado con un capazo. En mi opinión, un bolso bandolera de color vibrante las convierte en las protagonistas del verano.

El precio original era de 169 euros, así que los 50 euros actuales son una auténtica ganga. En la web de Primeriti las tienen a ese importe, y en la sección outlet de El Corte Inglés también aparecen de vez en cuando. Según apunta Trendencias, algunas tallas vuelan, así que si dudas, mejor no esperes.

¿Merecen la pena? Mi veredicto después de probarlas

He llevado sandalias de firma que al final del día te obligan a sentarte porque el tacón no perdona. Con las Roxanne no me ha pasado. El tacón bajo y la plantilla amortiguada hacen que valgan para una cena, para la oficina (si el dress code lo permite) o para un paseo de sábado interminable.

Además, el diseño recuerda a los zapatos de toda la vida pero con ese punto canalla del animal print o los tonos neutros. No son estridentes, son comodín. Y en un armario inteligente, un básico de calidad que sobrevive a las temporadas siempre tiene hueco.

Si buscas unas sandalias de verano que no te destrocen los pies y tengan un descuento de los que duelen menos, las Roxanne son mías desde hace semanas. Seguro que tú también les sacas partido.

🛒 Directo al grano

Precio: 50 euros (antes 169 €). Dónde encontrarlas: sección outlet de El Corte Inglés o web de Primeriti. Fecha de la promo: sin fecha de finalización; disponible hasta agotar existencias.