El ‘yassified’ de Emma Stone incendia Twitter: ¿se están volviendo todos la misma híbrida instagrammer?

Emma Stone ha conseguido lo que parecía imposible: convertir Twitter en una tertulia unánime sobre lo mucho que nos empiezan a clonar las caras de los famosos.

Qué pasó en el evento de Louis Vuitton: el look que reventó los memes

Todo empezó, como casi siempre, con una foto. Emma Stone, musa de Louis Vuitton, acudió a un exclusivo evento de la marca con un vestido impecable y un maquillaje que rápidamente fue calificado de yassified. El término, que en inglés describe ese filtro de Instagram que te afina la nariz, te agranda los labios y te pone los pómulos de acero inoxidable, se convirtió en el meme instantáneo de la noche.

En cuestión de minutos, la red se llenó de comparaciones con muñecas Bratz, con la típica influencer angelina y con cualquier otra celebridad que haya pasado por el mismo quirófano virtual. “Siento que todo el mundo se está convirtiendo en la misma híbrida de chica de Instagram de Los Ángeles. Pronto no podremos distinguir a nadie”, escribió un usuario en BuzzFeed, un tuit que ya acumula cientos de miles de me gusta. La frase resume a la perfección lo que muchos llevan años pensando: que la individualidad facial se está cotizando a la baja en el parqué de la fama.

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El efecto 'yassified': cuando los retoques te borran hasta el carnet de identidad

Que Emma Stone haya caído —o la hayan colocado— en el saco del yassified no es una anécdota. El fenómeno lleva años cociéndose en Hollywood. De Kim Kardashian a Bella Hadid, pasando por las hermanas Jenner, el canon estético actual responde a un mismo patrón: pómulos marcados, labios voluminosos, mandíbula afilada y una piel sin poros que parece renderizada. La obsesión por los filtros de Instagram y los retoques con inteligencia artificial ha creado una plantilla única, y cada vez más famosas la imprimen sin preguntar.

La ironía es que Stone, una actriz que siempre ha presumido de una belleza singular y expresiva, apareciera en un evento de lujo luciendo una versión tan genérica de sí misma. Las redes no tardaron en rescatar fotos de hace apenas dos años para demostrar que su rostro ha sufrido una transformación sutil pero incómoda, aunque la mayoría de las críticas apunta al maquillaje y a la iluminación del evento, más que a un cambio drástico. El debate, sin embargo, ya está servido.

Esto ya lo vivimos con las 'Bratz': la industria que te vende un molde y te cobra por encajar

Que las celebridades se homogenicen no es nuevo. A principios de los 2000, la moda de las muñecas Bratz ya anticipó esta obsesión por los rostros hipertrofiados, y a mediados de la década pasada, la Instagram face se consolidó como el estándar más aspiracional —y más irreal— del planeta. Lo que cambia ahora es la velocidad a la que el algoritmo impone ese molde. Con herramientas como FaceApp o los filtros de TikTok, cualquier persona puede convertirse en un clon de Kylie Jenner en segundos, y las marcas de lujo, como Louis Vuitton, parecen abrazar esa estética en sus campañas.

Aquí la pregunta no es si Emma Stone es ahora otra persona —no lo es—, sino si la industria del entretenimiento y la moda ha dejado de lado la originalidad en favor de una belleza de catálogo que se repite como un fondo de pantalla. Que el público lo haya notado y lo esté discutiendo masivamente es, en el fondo, una buena señal. Porque si todos los famosos empiezan a parecer el mismo yassified de Instagram, la próxima vez que veamos a Timothée Chalamet con pómulos de titanio, igual ni lo reconocemos. Y eso sería un drama de verdad.

El chisme en 3 claves (TL;DR)