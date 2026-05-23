La IA resuelve un problema matemático que llevaba 80 años sin respuesta

Alguien en OpenAI ha metido un gol por toda la escuadra a los matemáticos de todo el planeta. Ocho décadas llevaba el problema de la distancia unitaria de Erdős resistiendo a las mejores mentes, y un modelo de inferencia —no una IA especializada en mates— lo ha resuelto en un pispás. Los de Princeton han tenido que dar la razón a la máquina: el genio húngaro se hubiera quedado de piedra.

El problema de Erdős: una pregunta de niño que derrotó a genios durante 80 años

En 1946, Paul Erdős formuló un desafío aparentemente inocente: dado un conjunto de n puntos sobre el plano, ¿cuántos pares pueden estar exactamente a una distancia de 1 entre sí? Lo que parecía un acertijo para entretener las tardes de café se convirtió en un quebradero de cabeza legendario. La estrategia clásica era colocar los puntos en una cuadrícula y afinar después con un reescalado ingenioso, buscando que la cantidad de pares a distancia unitaria creciese más rápido que n. Durante décadas, los matemáticos sospecharon que el ritmo de crecimiento sería apenas superior a n, algo así como n elevado a (1+o(1)), donde ese pequeño o(1) se diluye. O sea: poquito más que lineal.

Se equivocaban, y bien gordo. El modelo de OpenAI ha demostrado que se puede hacer crecer el número de pares a distancia uno como n elevado a (1+δ), con un δ fijo no nulo. Una mejora polinómica de verdad, no una milésima imperceptible.

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Cómo la IA de OpenAI encontró la solución que esquivó a los cerebros humanos

El protagonista de este bombazo no es un software especializado en demostraciones matemáticas como los que ya existen. Se trata de un modelo de inferencia genérico que OpenAI estaba probando de forma interna. Sin que nadie le hubiera enseñado teoría de grafos, el sistema escarbó en en la teoría algebraica de números y construyó una familia infinita de configuraciones de puntos que supera los límites previos. Las mentes humanas más brillantes llevaban 80 años atascadas en un callejón sin salida; la máquina ha llegado, ha visto y ha vencido sin pedir permiso.

Cuando los ingenieros de OpenAI compartieron el resultado con un panel de matemáticos de Princeton, estos levantaron la ceja. Tras revisar el trabajo con lupa, la conclusión fue unánime: el modelo tenía razón. Plot twist en toda regla. Tim Gowers, medalla Fields, y Arul Shankar, experto en teoría de números, han calificado el hallazgo de «logro extraordinario» capaz de tender puentes hacia otros problemas abiertos.

¿Por qué importa este avance más allá del titular (y por qué mola tanto que dé un poco de miedo)?

No es la primera vez que una IA mete la cuchara en matemáticas puras. DeepMind ya había dado pistas con AlphaProof y las conjeturas sobre teoría de nudos. Pero esto es distinto: OpenAI no diseñó este modelo para hacer mates; simplemente, cuando le pusieron delante un problema intratable, lo resolvió. La diferencia es abismal: de una herramienta especializada a un as bajo la manga que puede aparecer en cualquier campo sin previo aviso.

El matiz inquietante llega cuando te planteas si el próximo gran avance en la conjetura de Hodge o en la hipótesis de Riemann va a salir de un laboratorio de IA en lugar de un departamento universitario. No es cuestión de que los matemáticos se vuelvan obsoletos —ellos seguirán planteando las preguntas—, pero el ritmo al que una máquina puede probar combinaciones y patrones es inhumano. Y eso da vértigo.

De momento, OpenAI no ha publicado el paper ni ha detallado en abierto el funcionamiento del modelo, así que parte del hype queda a la espera de que la comunidad científica pueda replicar el resultado. Si todo se confirma y el modelo se libera, estaremos ante un antes y un después en la relación entre inteligencia artificial y matemáticas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Resolver un problema que llevaba 80 años atascado —y hacerlo con un modelo que no fue diseñado para ello— merece una nota cercana al sobresaliente absoluto. Si OpenAI comparte el código y los detalles, rozamos el diez.

El resumen para vagos (TL;DR)