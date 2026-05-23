Bad Bunny sube a Lamine Yamal y a los cracks del Barça a su concierto en Barcelona

Bad Bunny ha convertido el Estadi Olímpic de Barcelona en un palco VIP de lujo para la plantilla del Barça. Anoche, en su primer concierto de la gira española, el puertorriqueño subió a su 'Casita' a Lamine Yamal, Lewandowski, Dani Olmo y Gavi, y las imágenes ya son virales.

La 'Casita' del Benito se llena de cracks

El 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' aterrizó en el Estadi Olímpic Lluís Companys este viernes 22 de mayo con 50.000 personas entregadas. Bad Bunny desplegó su famoso espacio VIP, 'La Casita', una zona privilegiada donde los invitados se mueven como si estuvieran en el salón de la casa del artista. Y la primera noche catalana fue puro Barça.

Tal y como ha contado 20minutos, Lamine Yamal acudió con su novia Inés García, y juntos se dejaron ver desde la primera fila de La Casita. A su lado, Robert Lewandowski, Dani Olmo, y Gavi tampoco quisieron perderse el arranque europeo de la gira. Incluso el presentador Marc Giró se sumó al perreo desde dentro. Y Pedri, aunque no pasó por La Casita, vivió el show desde otra zona del estadio.

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El momento ya es historia del salseo patrio. Las redes no han tardado en llenarse de cortes de Lamine y Lewandowski moviendo el cuello al ritmo de 'Tití me preguntó'. Es el crossover que nadie sabía que necesitaba.

De TikTok a la grada: por qué esto es más que un meme

A ver, que el puertorriqueño monte su fiesta y se llene de futbolistas no es casualidad. El Barça y la música llevan años tejiendo una alianza que va más allá de los patrocinios. Desde que Rosalía se puso la camiseta del eterno rival y luego se reconcilió con los culés, o C. Tangana hizo el himno del centenario del Celta pero se dejó ver con Pedri, los jugadores saben que estar cerca del artista de moda les da un plus de carisma. Esta vez, Bad Bunny ha conseguido que las estrellas del equipo se rindan a su flow, justo cuando el Barça está a punto de cerrar la temporada. El timing es perfecto.

El poder de una 'Casita' para humanizar a las megaestrellas

Sí, todos tenemos claro que Bad Bunny es el artista más escuchado del planeta y que Lamine Yamal es el nuevo ídolo del fútbol mundial. Pero verlos juntos, sin filtro, en una zona que simula un salón con sofás y palmeras, baja a los dioses del Olimpo al barrio. Es marketing emocional en estado puro, de esos que no cuestan un euro pero generan millones en engagement.

La imagen de Lewandowski, un tipo serio, bailando 'Me Porto Bonito' es el tipo de contenido que humaniza a un jugador al que a veces le cuesta conectar con el fandom más joven. Y para Bad Bunny, tener a los cracks locales es la forma definitiva de conquistar una ciudad donde el Barça es religión.

La gira sigue esta noche en Barcelona y luego recorrerá Madrid y otras ciudades. Con once conciertos más por delante, la pregunta no es si habrá más invitados, sino a qué otro equipo va a 'reclutar' el conejo malo. ¿Se atreverá con el Real Madrid? Ojo, que la guerra de palcos VIP puede estar a punto de empezar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)