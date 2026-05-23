Spider-Noir: crítica de Nicolas Cage que rompe la mala racha del Spider-Verso

Tiene pinta de chiste, pero no lo es. Nicolas Cage, el actor que lleva dos décadas haciendo lo que le da la gana con un carisma que no se puede fabricar, va a demostrar que él sí entiende el Spider-Verso. Spider-Noir, la serie de acción real que acaba de aterrizar, está recibiendo críticas tan buenas que casi parece una anomalía en el calendario Marvel.

Nicolas Cage se pone el sombrero (y la gabardina)

Que un actor de culto acepte ponerse un traje de superhéroe en una serie no es noticia. La noticia es que lo haga con el mismo nivel de intensidad con la que se bebe un vino raro en una escena de Mandy. Cage se mete en la piel —gris, arrugada, llena de humo— de un Peter Parker noir de los años 30 que está más cerca de un detective de novela negra que del trepamuros que conoces.

El resultado, según quienes ya la han visto, es una serie que no pide permiso: violenta, con una fotografía que te deja la garganta seca y un ritmo que recuerda a los mejores episodios de Daredevil. Nada de chistes fáciles ni cameos de cincuenta Spider-Mans; esto es una historia de personaje que habla con los puños y se mueve entre sombras.

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Lo que todo el mundo esperaba de otro Spider-Man

La realidad es que el Spider-Verso llevaba un tiempo haciendo aguas. La película de animación 'Across the Spider-Verse' fue un pelotazo, pero el universo live-action (sí, las de Tom Holland) ha sufrido la fatiga multiversal como una secuela de 'Matrix' tardía. Entre retrasos, rumores y un calendario que parece un sudoku, hacía falta algo que no oliera a marketing recalentado.

Y aquí entra Spider-Noir con la gabardina sucia y sin ganas de caer bien. Las primeras impresiones coinciden en algo: es el Cage más contenido y magnético en años. Un Nicolas que entiende que el personaje no necesita gritar para asustar y que demuestra que se puede hacer un producto Marvel sin que parezca fabricado por un algoritmo.

Porque, vamos a ver, ¿alguien pedía esto? No. Pero ahora mismo, tras leer las críticas, cualquiera diría que era justo lo que necesitaba el universo arácnido. Y eso, en la era del contenido por toneladas, es un pequeño milagro.

El aroma a clásico que no se compra con CGI

Si algo está dejando claro Spider-Noir es que no todo tiene que ser batallas dimensionales ni fracturas espacio-temporales. La serie se apoya en el carisma de Cage y en una trama que se huele a Raymond Chandler en cada diálogo. El Nueva York que presenta es un personaje más: húmedo, corrupto y con un aire a cine negro en blanco y negro que va a dar mucho que hablar cuando la serie llegue a todo el mundo.

No sabemos todavía si Spider-Noir va a ser la salvación del Spider-Verso o simplemente un oasis de calidad en un momento de transición. Pero de lo que no hay duda es de que Cage ha hecho que volvamos a tener ganas de un héroe que habla poco y dispara menos. A estas alturas, eso es casi un acto de rebeldía.

El resumen para vagos (TL;DR)