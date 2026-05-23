Red Dead Redemption 2 logra un nuevo récord: es el tercer juego más vendido de la historia

El viejo oeste digital de Rockstar no se cansa de vender. 85 millones de copias después, Red Dead Redemption 2 acaba de convertirse en el tercer videojuego más vendido de toda la historia. Wii Sports ya mira el polvo que levanta el caballo de Arthur Morgan desde una cuarta plaza que supo a consuelo durante años.

Una cifra que asusta (y ya es récord)

Take-Two lo acaba de confirmar en su última reunión de resultados: Red Dead Redemption 2 ha despachado más de 85 millones de unidades. Solo dos monstruos lo superan: Minecraft, con 350 millones, y GTA V, con 230 millones. Eso deja al western de Rockstar en un podio que, hasta hace nada, parecía territorio exclusivo de juegos eternos o fenómenos generacionales.

El dato tiene miga: hablamos de un título single player, con un ritmo narrativo pausado, sin modelo free-to-play ni cajas de botín. Un juego de vaqueros que se toma su tiempo. Y aun así, sigue vendiendo como churros cinco años después de su lanzamiento. Porque RDR2 no caduca; se rejuega como se relee una novela que te marcó.

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La comunidad celebra, pero el techo es de cristal

En Reddit y X la cosa está que arde. Los fans del género western llevan meses haciendo cuentas oficiosas y ya se olían el adelanto a Wii Sports. Lo que pocos esperaban era que los 85 millones llegaran tan pronto. Eso sí, superar a GTA V es, en palabras del propio Take-Two, "un deseo imposible". El hermanísimo de Rockstar lleva años instalado en el top 2 con una inercia que asusta: 230 millones de copias y sumando.

La lista de los diez más vendidos tampoco admite muchas sorpresas: después de RDR2 vienen Mario Kart 8 (80 millones), PUBG (75), Terraria (70), Skyrim y The Witcher 3 (60 cada uno), y cierra Super Mario Bros. con 58. Un ranking que mezcla generaciones, plataformas y modelos de negocio radicalmente distintos. Y el vaquero de Rockstar, ahí, fumando un cigarro sin inmutarse.

La sombra de GTA V y el viento que sopla hacia GTA VI

La gran pregunta ya no es si RDR2 seguirá vendiendo —lo hará, cada vez que haya rebajas en Steam o Rockstar saque una versión parcheada para Switch 3—, sino cuánto tardará GTA VI en hacer sombra a estas cifras. Take-Two ha confirmado que su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de este año y que la campaña de promoción arranca en verano. Si GTA V ha sido un rodillo durante tres generaciones de consolas, el próximo estreno apunta a ser el producto de entretenimiento más taquillero de la historia, cine incluido.

Así que, visto el panorama, el tercer puesto de RDR2 tiene toda la pinta de ser su último gran salto en el ranking. Lo que no es poco: en una industria que premia la urgencia y el servicio perpetuo, que un juego narrativo, denso y melancólico haya llegado hasta aquí es un pequeño milagro. Rockstar ha hecho trampa con su propia historia, pero esta vez a favor del arte.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. El logro de RDR2 es histórico y el western nunca había estado tan alto en los libros de ventas. El hype, sin embargo, ya está mirando de reojo a GTA VI. Lo que pase en noviembre dejará este récord en anécdota.

El resumen para vagos (TL;DR)