Wear OS 7 es oficial: más batería, nuevo diseño y Gemini integrado en tu reloj

Google ha soltado la bomba en el I/O 2026: Wear OS 7 llega con más autonomía, un rediseño de interfaz y Gemini metido hasta la cocina. Y sí, tu reloj actual puede que sobreviva a la actualización.

La gran G ha anunciado la séptima versión de su sistema para relojes inteligentes, y a diferencia de otras iteraciones, esta quiere que te olvides de cargar el dispositivo cada noche. El objetivo es claro: que tu smartwatch aguante más y se convierta en un asistente de verdad, no en un espejo de notificaciones del móvil. La fecha oficial de llegada sigue en el aire —la compañía dice "finales de año"—, pero ya hay versiones preliminares para desarrolladores, lo que confirma que el tren va por buen camino.

Lo que trae Wear OS 7 (y por qué tu reloj lo va a notar)

Según el blog de desarrolladores de Android, la autonomía de los relojes mejorará de media un 10% gracias a ajustes en segundo plano. No es un salto brutal, pero en la práctica significa llegar a la cama con un 15% en lugar de un 5%, y eso, para muchos, es la diferencia entre apagarlo y seguir usándolo. La clave está en la optimización: Google ha aligerado los procesos que corren sin que te des cuenta, así que el sistema va más fino y consume menos.

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La interfaz no se ha vuelto loca, pero sí más cómoda. Mantiene ese lenguaje de bordes suaves y colores planos que ya conoces, pero recoloca los mandos importantes a un simple vistazo. Las esferas ahora permiten una personalización más profunda, los widgets te dan datos más útiles —como en Android 17, verás notificaciones en tiempo real de tu Uber o del repartidor de comida—, y la sección multimedia ha ganado botones más grandes para cambiar de fuente de audio sin bucear en menús.

Batería, diseño y entrenamientos: los tres pilares del cambio

El apartado deportivo también se renueva. Google ha unificado los algoritmos de medición para que que los accesos a tus métricas sean consistentes a largo plazo, algo que los corredores de fondo agradecerán. La mayoría de los relojes tendrá un seguimiento más fiable del rendimiento, y eso se traduce en análisis más afinados de salud. Vamos, que el reloj aprende de verdad de tus rutinas.

Ojo, que el plato fuerte no es el hardware, sino la inteligencia artificial. Además de un Gemini más rápido y contextual, la verdadera revolución llega con Gemini Intelligence: un mini-modelo embebido que entiende frases complejas y puede encadenar acciones sin que toques la pantalla. Le dices "inicia una sesión de running con música de Melendi" y el bicho te pone a correr y a sonar las rancheras sin preguntar. Todavía falta ver qué relojes serán compatibles con esta versión agente —los rumores apuntan al Pixel Watch 5—, pero la apuesta es gorda.

¿Llega Google tarde, o es el momento justo para dar el golpe en la mesa?

Durante años, Wear OS ha ido a remolque de watchOS en fluidez y ecosistema. Las versiones 3, 4 y 5 fueron pasos tímidos; esta, en cambio, huele a salto generacional. La autonomía extra y el rediseño resuelven quejas históricas, y meter a Gemini como agente autónomo en la muñeca no es un adorno: puede abrir la puerta a relojes que realmente hagan cosas sin el móvil al lado. Claro que la gran incógnita es si los desarrolladores adoptarán estas capacidades o se quedarán en cuatro apps nativas. Por ahora, la demo convence, pero la historia de Google está llena de ideas brillantes que se diluyen cuando aterrizan en el mercado. Google se juega mucho con este lanzamiento. Después de años viendo cómo el Apple Watch se comía el mercado, Wear OS 7 es la respuesta en forma de actualización generosa y gratuita. Eso sí, la disponibilidad final dependerá de cada fabricante: Samsung, Xiaomi u Oppo tendrán que adaptar sus capas, y ahí siempre hay riesgo de retrasos. ¿Se convertirá por fin el smartwatch en algo más que un extra del móvil? Eso lo veremos cuando las actualizaciones lleguen a finales de año.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Wear OS 7 pinta a actualización de las que marcan época, con mejoras reales en batería y un Gemini que promete ser mucho más que un asistente de voz. La parte de los agentes IA en reloj todavía está verde, pero si Google lo clava, podría cambiar las reglas del juego. Crucemos los dedos para que no se quede en el cajón de las promesas bonitas.

El resumen para vagos (TL;DR)