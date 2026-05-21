La denuncia de los árbitros a Florentino Pérez incendia el fútbol español

Los árbitros españoles acaban de denunciar a Florentino Pérez ante la Comisión Antiviolencia del CSD. Sí, has leído bien: el colectivo arbitral, harto de la presión constante que sufre, ha decidido llevar al presidente del Real Madrid a un organismo estatal. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha presentado dos denuncias —una contra Florentino Pérez y otra contra Real Madrid TV y el club— por considerar que sus mensajes públicos reiterados generan un clima de hostilidad hacia los colegiados. La noticia, adelantada por 20minutos, ha caído como un mazazo en el Bernabéu y ha encendido aún más la guerra abierta que ya existía.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una denuncia formal al mandatario del club más poderoso del mundo por parte del colectivo arbitral, pidiendo al Consejo Superior de Deportes que actúe. No es una queja ni un comunicado habitual: es una escalada sin precedentes. El fútbol español no vivía algo así desde que se inventaron los lunes al sol de la Kings League, pero en serio. Prepárate para semanas de guerra total.

Qué dice la denuncia que ha puesto el fútbol patas arriba

Según el comunicado de la AESAF recogido por 20minutos, las denuncias se han presentado ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del CSD. ¿El motivo? Que las constantes críticas del presidente blanco y los contenidos de Real Madrid TV “pueden contribuir al señalamiento la hostilidad y el incremento de la presión sobre el colectivo arbitral”.

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El sindicato va con todo: considera que estos mensajes “deterioran el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva” y alerta de que pueden desembocar en situaciones de tensión o incluso violencia hacia los árbitros. No hablamos de una discusión sobre un penalti mal pitado: hablamos de una denuncia por incitación.

La asociación, además, deja claro que no entra a valorar decisiones técnicas. Su lucha, insisten, es “proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad y respeto”. Un recordatorio necesario porque muchos aficionados ya están en redes comparando esto con presiones partidistas.

No es un calentón: el historial que ha llevado a este punto

La AESAF ya había pedido al Comité de Competición de la RFEF que abriera un expediente disciplinario a Florentino Pérez por sus declaraciones más recientes. El presidente del Real Madrid, en una rueda de prensa y una entrevista posterior, arremetió sin filtros contra el arbitraje español. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso de una relación envenenada desde hace años.

Las piezas de Real Madrid TV, con montajes que señalan errores arbitrales y cuestionan la honradez de los colegiados, llevan tiempo en el punto de mira. La plantilla y el entorno blanco las defienden como un ejercicio de transparencia, pero los árbitros sienten que son munición para una campaña de acoso. Valentín Pizarro, presidente de la AESAF y excolegiado, ha sido tajante: “Seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional”. Pero el mensaje es alto y claro: se acabó aguantar. Vamos, que si en vez de presidente del Real Madrid fuera un tuitero cualquiera, igual ya lo habrían cerrado.

Por qué este movimiento cambia las reglas del juego

Llevar una queja arbitral a la Comisión Antiviolencia no es un paso cualquiera. Hasta ahora, las controversias se dirimían en el ámbito deportivo —Competición, Apelación, TAD— pero esta vía abre una dimensión casi penal. Si el CSD aprecia indicios, podría derivar en sanciones administrativas o incluso en medidas contra el club.

La polémica es inevitable: ¿se está criminalizando una opinión legítima de un presidente? ¿O es que la reiteración y el tono han superado una línea roja? En la redacción creemos que la AESAF acierta al usar los cauces institucionales, aunque el riesgo de que esto se convierta en un arma política entre clubs es evidente. Al final, lo que subyace es un fútbol español demasiado crispado donde los árbitros se sienten desprotegidos. Y eso no es buena noticia para nadie.

Mientras, en el Bernabéu reina un silencio sepulcral. El club no ha emitido comunicado oficial, pero en los mentideros merengues ya se habla de “persecución”. La próxima rueda de prensa de Ancelotti promete ser un polvorín.

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