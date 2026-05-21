Japón convierte un aeropuerto en un universo Pokémon para salvar una región devastada por los terremotos

Pikachu se ha convertido en la inesperada apuesta de Japón para ayudar a levantar una región golpeada por la tragedia. El aeropuerto de Noto Satoyama, situado en la prefectura de Ishikawa, será rebautizado desde el próximo 7 de julio como “Noto Satoyama Pokémon With You Airport”, convirtiéndose en el primer aeropuerto del mundo que llevará oficialmente el nombre de Pokémon. La iniciativa forma parte de un ambicioso plan turístico y económico para revitalizar la península de Noto tras el devastador terremoto que sacudió la zona el 1 de enero de 2024.

El seísmo, de magnitud 7,6, dejó más de 200 fallecidos, graves daños materiales y una fuerte caída del turismo en la región. El aeropuerto sufrió importantes desperfectos en la pista y permaneció cerrado temporalmente mientras avanzaban las tareas de reconstrucción. Más de un año después, las autoridades japonesas buscan ahora convertir la recuperación en una oportunidad para atraer visitantes nacionales e internacionales utilizando una de las marcas culturales más reconocibles del planeta.

Un aeropuerto tomado por Pikachu y los Pokémon voladores

La transformación del aeropuerto irá mucho más allá de un simple cambio de nombre. El proyecto, impulsado por la Fundación Pokémon With You y el Gobierno de la prefectura de Ishikawa, convertirá las instalaciones en una experiencia temática permanente hasta septiembre de 2029.

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Las terminales estarán decoradas con los 111 Pokémon de tipo volador existentes hasta la fecha. Pasarelas de embarque, paredes, columnas, escaleras y zonas de espera incorporarán ilustraciones y diseños inspirados en el universo Pokémon. Además, el aeropuerto estrenará un nuevo logotipo protagonizado por Pikachu sobre un avión de dibujos, rodeado por un círculo rojo inspirado en las Poké Balls.

Uno de los principales atractivos será un enorme globo de Pikachu instalado en el atrio central del aeropuerto. La decoración también incluirá una instalación artística llamada “Sky of Hope” (“Cielo de esperanza”), concebida como símbolo de recuperación y optimismo tras el desastre natural.

La experiencia se extenderá además a los servicios y comercios del recinto. El restaurante del aeropuerto ofrecerá menús temáticos inspirados en Pokémon, con tortitas y bebidas exclusivas, mientras que las tiendas venderán merchandising oficial creado específicamente para esta iniciativa, incluyendo camisetas, etiquetas para equipaje y llaveros.

El fenómeno Pokémon como motor económico y turístico

La estrategia japonesa busca convertir el aeropuerto en una atracción turística en sí misma. Las autoridades locales reconocen que la región continúa sufriendo las consecuencias económicas del terremoto y esperan que la fuerza global de Pokémon ayude a recuperar el flujo de visitantes perdido desde 2024.

La iniciativa también conectará el aeropuerto con distintos puntos turísticos repartidos por la península de Noto. A partir de mediados de julio comenzarán a circular autobuses tematizados con Pokémon que enlazarán el aeropuerto con lugares emblemáticos relacionados con la franquicia, como baños termales decorados con personajes de la saga o monumentos dedicados a Pokémon instalados en varias ciudades de la región.

El proyecto está liderado por la Fundación Pokémon With You, una organización creada tras el terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011. Desde entonces, la entidad desarrolla iniciativas sociales y de apoyo emocional para niños y comunidades afectadas por desastres naturales en Japón. La transformación del aeropuerto de Noto se ha convertido ahora en una de sus acciones más ambiciosas y visibles.

Las autoridades japonesas consideran que el fenómeno Pokémon puede funcionar como un poderoso reclamo internacional. La franquicia, nacida en los años noventa y convertida en uno de los mayores fenómenos culturales del mundo, sigue movilizando millones de seguidores y turistas en todo el planeta.

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El aeropuerto de Noto será además el primero del mundo que utilizará oficialmente el nombre Pokémon como parte de su identidad comercial. Aunque existen colaboraciones similares en trenes, autobuses o aviones decorados con personajes de la saga, nunca antes una infraestructura aeroportuaria había asumido completamente esta temática como eje central de su imagen pública.

La reapertura del aeropuerto simboliza también la voluntad de Japón de reconstruir la región combinando memoria, turismo y cultura popular. En una zona todavía marcada por las consecuencias del terremoto, Pikachu y compañía se han convertido inesperadamente en parte del plan para devolver visitantes, actividad económica y esperanza a la península de Noto.