Los jóvenes denuncian que el fin del teletrabajo mata la conciliación: "Si quieren hijos, no me lo quitéis"

Si tienes menos de 35 años y te han llamado para volver a la oficina justo cuando habías organizado tu vida alrededor del teletrabajo, esta historia te sonará. Un vídeo viral de una trabajadora ha concentrado la frustración de miles en una sola frase: 'Si quieren hijos, no me quiten el teletrabajo'. El testimonio, recogido esta semana por Confidencial Digital, es el síntoma de una generación que ve cómo la flexibilidad laboral se diluye y con ella, la posibilidad de una vida personal mínimamente ordenada.

En la redacción nos hemos puesto las gafas de leer leyes para contarte qué dice –y qué no dice– la normativa en España sobre teletrabajo y conciliación. Porque el vídeo tiene razón en el enfado, pero también es cierto que hay herramientas legales que, aunque imperfectas, pueden ayudar si sabes moverte.

Qué dice (y qué no dice) la ley sobre el teletrabajo

Aquí va la letra pequeña: la Ley de Trabajo a Distancia (Ley 10/2021) no te da derecho automático a teletrabajar. Lo que sí establece es que, si acuerdas horas de trabajo a distancia por escrito, se regule todo: desde el pago de los gastos que tengas (luz, internet) hasta el horario. Pero la parte clave: el teletrabajo en España es voluntario y reversible; la empresa puede pedir la vuelta a la oficina con un preaviso de 15 días ,y tú tendrás que aceptarlo. Además, existe la posibilidad de pedir una adaptación de jornada para cuidar de hijos menores o dependientes, según el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Pero, de nuevo, la empresa puede denegarlo si alega razones organizativas, y a menudo la palabra del encargado pesa más que tu solicitud.

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Traducido: todo depende de que la empresa quiera y de que tú tengas la fuerza para negociar. Cosas de 2026. La cosa no pinta fácil: si quieres teletrabajar, tendrás que negociarlo en tu contrato o en el convenio colectivo, y no todos los sectores tienen la fuerza suficiente para sacar adelante ese punto.

El choque generacional: trabajar para vivir o vivir para trabajar

No es casualidad que el vídeo haya calado entre los veinteañeros y treintañeros. Esta generación vió cómo el confinamiento demostró que se podía ser productivo desde casa, y ahora siente que le arrebatan esa conquista. España registra una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y, mientras, el horario laboral sigue siendo rígido para la mayoría. Sin flexibilidad horaria ni teletrabajo, la conciliación se convierte en un lujo y eso es justo lo que la protagonista del vídeo señala. La presión por estar presente en la oficina, sumada a la imposibilidad de teletrabajar, incrementa la ansiedad y la sensación de que el trabajo devora la vida.

Esto no es nuevo: la brecha entre la ley y la realidad

La norma dejó un sabor agridulce: reconoció derechos como el pago de los gastos de teletrabajo (luz, internet) o la desconexión digital (el derecho a no responder mensajes fuera del horario laboral, en cristiano), pero en la práctica no hay un inspector que te vigile si el jefe te llama a las 10 de la noche.

El problema, y aquí es donde el vídeo clava el clavo, es que la parte más débil de la negociación eres tú. La ley de 2021 fue un avance, pero dejó en manos del diálogo individual algo que debería ser un derecho más robusto. Mientras no se refuerce, la vuelta a la oficina seguirá siendo un pulso en el que el miedo a perder el empleo gana casi siempre.

Y así nos va.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)