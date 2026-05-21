El peligro del spray nasal bronceador: la moda de inhalar melanotan 2 ya preocupa en Reino Unido

Yo pensaba que lo de envenenarse en nombre de la belleza era cosa de reinas Tudor, hasta que vi los sprays nasales bronceadores con sabor a fresa que se venden por internet. Sí, has leído bien: inhalar moreno. Y la cosa pinta peor de lo que imaginas porque detrás de esos aerosoles con aroma a chicle se esconde una sustancia que ningún organismo sanitario ha autorizado.

El producto se llama melanotan 2 y circula sobre todo en TikTok e Instagram como el atajo definitivo para un bronceado perpetuo sin pasar por el sol. Basta una calada por la nariz y, en teoría, la piel empieza a producir melanina a toda máquina. Lo que no te cuentan los vídeos virales es que Reino Unido ha tenido que emitir una alerta oficial ante el aumento de efectos adversos entre los jóvenes.

Qué promete el spray nasal bronceador y qué contiene en realidad

El melanotan 2 es un péptido sintético que imita la hormona estimulante de melanocitos, la misma que se activa cuando tomas el sol. Su venta no está permitida ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos porque jamás ha pasado un control sanitario. Aun así, se comercializa como 'producto cosmético' en webs que lo despachan con sabores como fresa, melocotón o chicle, lo que le da un aire inofensivo y hasta goloso.

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Desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la doctora Trinidad Montero ha sido clara: inhalar esta sustancia es "un auténtico riesgo para la salud. Los síntomas inmediatos pueden ser náuseas, vómitos, hipertensión o fatiga, pero el verdadero susto viene después. Distintos estudios han vinculado el melanotan 2 con la aparición de cambios sospechosos en lunares preexistentes, algo que los dermatólogos asocian directamente con un mayor riesgo de cáncer de piel.

Lo que le pasa a tu cuerpo cuando inhalas melanotan 2

La falsa sensación de seguridad es quizá lo más engañoso. El spray actúa estimulando la melanina sin exponerte a los rayos UV, por lo que muchos creen que es un método menos agresivo que tumbarse al sol. Pero el bronceado nunca es un indicador de salud: es una respuesta defensiva de la piel ante una agresión. Si fuerzas esa producción de pigmento con un químico no regulado, el daño celular se acumula igualmente y puede desencadenar mutaciones.

La dermatóloga Marina Rodríguez Martín, también de la AEDV, recuerda que estos aerosoles 'Barbie' se venden sin trazabilidad y que se desconocen por completo sus efectos a largo plazo. En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) prohíbe cualquier comercialización de melanotan para uso humano, aunque el producto sigue entrando por canales online difíciles de rastrear.

De la reina pálida al moreno de Instagram: la historia se repite

No es la primera vez que un ideal estético nos empuja a poner en juego la salud. En el siglo XVI las mujeres se aplicaban polvos de plomo para lucir una tez blanquecina, hoy queremos parecer recién llegados de Formentera incluso en febrero. La diferencia es que ahora los algoritmos amplifican la tendencia a velocidad de scroll y los jóvenes compran el producto con la misma naturalidad con la que piden un batido.

El bronceado se ha convertido en un marcador de estatus asociado al ocio y al desahogo económico, pero la dermatología insiste en que es justo lo contrario: un grito de auxilio de la piel. Incluso cuando dejas de quemarte, el daño acumulado por la radiación sigue su curso. Por eso, ningún bronceado, ni siquiera el que consigues a golpe de spray nasal, te protege del envejecimiento prematuro ni del cáncer cutáneo.

🧠 Para soltarlo en la cena

El moreno no significa salud: es una cicatriz química de tu piel.