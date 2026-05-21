Bad Bunny arrasa en Zara con la colección cápsula que querrás tener antes de su gira

Bad Bunny acaba de lanzar una colección cápsula con Zara y, créeme, las prendas van a volar antes de que acabe el día. El puertorriqueño ha aterrizado en España con su gira y, de paso, nos ha dejado una línea de ropa oversize y unisex que ya está revolviendo las redes. La colección está pensada para todos los cuerpos y estilos, sin importar el género, y con precios que van de los 25,95 a los 49,95 euros.

Una colección que no entiende de géneros (ni de tallas)

Zara y Bad Bunny han apostado por el ‘todo vale’. Las prendas son oficialmente masculinas, pero el corte oversize y los colores vibrantes las hacen perfectas para cualquiera que quiera sumarse a la estética noventera y ochentera. Es justo lo que pide el verano: ropa cómoda, con personalidad y que puedas compartir con tu pareja o tu mejor amigo.

El imaginario de Benito Antonio está presente en cada costura: rayas, cuadros, colores block y un punto gamberro que combina de maravilla con unos vaqueros rectos o unos shorts.

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La campaña de Bad Bunny con Zara

Las siete prendas que ya están arrasando (y sus precios)

He buceado en la web de Zara para traerte los tesoros de la colección. Son siete, y todos tienen un aire a armario de serie de los 80 que convence hasta al más escéptico.

El primer fichaje es el bolso shopper de cuadros amarillos por 49,95 euros. Un todoterreno XL para la playa, el gimnasio o la oficina. Las camisetas de manga larga oversize con rayas también tienen un sitio de honor: la versión verde lima cuesta 29,95 euros y es la prenda comodín de la temporada.

Si buscas algo más atrevido, la camisa cropped de cuadros rosas (39,95 euros) se lleva abierta sobre un tank top blanco y pantalones de lino. Los shorts satinados con costuras en contraste (29,95 euros) son puro espíritu Stranger Things, y con una americana XL y unas New Balance consigues el look más fotogénico del verano.

La gorra de efecto lavado con el logo bordado (25,95 euros) añade ese toque streetwear que levanta cualquier traje aburrido. La camiseta de manga larga color-block rosa y rojo (29,95 euros) y el polo de algodón con tejido grueso (39,95 euros) completan la lista. La unisexidad no está reñida con el estilo: todo se puede adaptar a tu silueta.

¿Merece la pena el hype? Nuestra opinión sin filtros

La colaboración llega en el momento justo, con Bad Bunny iniciando su gira por España y el verano a la vuelta de la esquina. Las prendas no son baratas para ser Zara, pero tampoco se pasan: el precio está en línea con otras colecciones cápsula de la firma y la calidad promete aguantar más de una temporada.

El punto fuerte es la versatilidad. Salvo el polo, todo puede ir a la playa, al afterwork o a un concierto sin desentonar. Además, el guiño ochentero no es disfraz; es un toque medido que puedes rebajar con básicos de tu armario.

Eso sí, como toda colección limitada, quien se duerma se queda sin ella. Así que ya sabes: web de Zara, sección de novedades, y a por tu prenda antes de que las redes terminen de hacer el resto.

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🛒 Directo al grano

Precio: de 25,95 a 49,95 €. Disponible hoy mismo en Zara.com y en tiendas físicas seleccionadas. La colección es limitada, así que no te duermas.