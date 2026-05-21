Eric Schmidt, abucheado por universitarios al advertir sobre la IA

El exCEO de Google pensó que un discurso motivacional sobre la IA conquistaría a 10.000 universitarios. Se equivocó de lleno. El pasado fin de semana, Eric Schmidt, uno de los arquitectos de la inteligencia artificial moderna, subió al estrado en la Universidad de Arizona con el aire de quien va a entregar las tablas de la ley tecnológica. Y la respuesta fue un abucheo que ya recorre todas las redes.

En el discurso, Schmidt repitió el mantra que las Big Tech llevan años vendiendo: la IA lo cambiará todo y no hay escapatoria. 'La IA va a ser parte de cualquier camino que elijáis', soltó con tono paternal. Fue entonces cuando buena parte del auditorio decidió expresar su desacuerdo con un sonoro 'boo' colectivo. El vídeo, captado por asistentes, se ha convertido en un fenómeno viral que refleja un hartazgo generacional difícil de ignorar.

No es un caso aislado: la generación Z está harta de profetas tecnológicos

Las imágenes del abucheo no son un hecho puntual. Hace apenas unos días, Gloria Caulfield —vicepresidenta de Tavistock— recibió un trato idéntico en la Universidad Florida Central al comparar la IA con la Revolución Industrial. Tuvo que detenerse varias veces por la intensidad de los abucheos. En CalArts, el presidente fue igualmente recibido con desdén cuando elogió la inteligencia artificial ante estudiantes de arte.

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WATCH: Ex-Google CEO Eric Schmidt got booed by University of Arizona graduates while urging them to embrace AI at their May commencement. pic.twitter.com/RpRv0JJ6Bv — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Mientras tanto, Jensen Huang, CEO de Nvidia, sigue insistiendo en que 'no hay mejor momento para empezar a trabajar en el trabajo de tu vida' y que 'la IA no te reemplazará, pero alguien que la use mejor que tú sí podría hacerlo'. Un discurso que suena a oportunidad si estás en el 1% que desarrolla la tecnología, pero que choca de frente con la realidad laboral de millones de jóvenes. Según un estudio reciente citado por The Guardian, alrededor de la mitad de los estadounidenses jóvenes están más preocupados que emocionados por la irrupción de la IA en su vida cotidiana. Y cuando no encuentras trabajo ni en Target teniendo un título universitario, es difícil digerir lecciones de optimismo tecnológico.

Del discurso de Steve Jobs en Stanford al 'me están tomando el pelo'

El abucheo a Schmidt es también un síntoma de cómo ha cambiado la relación entre las grandes tecnológicas y la juventud. Lejos queda aquel discurso de Steve Jobs en Stanford, donde hablaba de la pasión por el trabajo que amas y el inconformismo. Ahora, los mismos campus que aplaudían a Jobs se han convertido en escenarios donde los gurús de Silicon Valley intentan convencer a una audiencia escéptica de que el futuro que construyeron es inevitable y, además, bueno para ellos.

Un grupo de graduados le mostraron su descontento sin medias tintas, conscientes de que gran parte de la ansiedad digital actual proviene de las mismas plataformas que Schmidt ayudó a moldear. Intentar culpar a 'los algoritmos de las redes sociales' después de haber estado 15 años al mando de Google es una jugada que los universitarios detectaron al instante. El boo fue, en el fondo, una respuesta a una hipocresía demasiado evidente. Y como diría el Señor Burns, se oyó un claro 'boo-urns'.

El resumen para vagos (TL;DR)