Paralives, el rival de Los Sims, llega el 25 de mayo y sin DLCs de pago

Siete años después de que un programador solitario empezase a dibujar pixelitos, Paralives está a punto de demostrar que se puede hacer un simulador de vida que no te deje la cuenta corriente tiritando. El early access de Paralives se lanza este 25 de mayo en Steam por 39,99 euros, y lo hace con una promesa tan jugosa como insolente: ni un solo DLC de pago. Ni ahora ni nunca.

El modelo de negocio que pone en evidencia a EA

Lo que diferencia a Paralives de cualquier clon es su filosofía. El estudio, liderado por Alex Massé y financiado vía Patreon, ha prometido cero DLC de pago durante toda la vida del juego. Compras una vez y todo lo que venga después —mascotas, estaciones, piscinas, coches— te llegará sin soltar un euro más. En el universo de Los Sims 4, donde hacerse con el contenido completo puede superar tranquilamente los 500 euros, esto es un torpedo en la línea de flotación de EA.

En lo jugable, el gran as bajo la manga es el sistema de construcción. Olvídate de la rejilla: paredes curvadas y una rueda de color completa para cada objeto. Para los manitas digitales, esto es como pasar de pintar con números a tener un lienzo en blanco. Según apuntan en Areajugones, la comunidad está volcada: más de un millón de listas de deseos en Steam, una barbaridad para un equipo tan pequeño. Puedes echar un ojo a la página oficial de Paralives para creértelo.

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Por qué el 25 de mayo no es el día de sacar la cartera sin pensar

Aquí es donde toca poner el freno de mano. Paralives sale en Acceso Anticipado, así que el día de lanzamiento no tendrás ni mascotas, ni estaciones climáticas, ni piscinas, ni coches. Vamos, que si esperas un sustituto completo de Los Sims desde el minuto cero, te vas a llevar un chasco. El estudio ha confirmado que todas esas funciones llegarán gratuitamente en futuras actualizaciones, pero no hay fecha concreta. A veces, la mejor forma de apoyar un proyecto así es seguirlo desde la barrera hasta que esté un poco más cocido.

Mi consejo es tan simple como lo siguiente: si te sobra la pasta y te apetece contribuir a un estudio independiente que se ha dejado la piel, adelante. Pero si eres más de jugar a lo seguro, añádelo a tu lista de deseos y dale uno o dos meses de margen. Las prisas en el early access casi nunca traen nada bueno, y aquí la paciencia se premia con más contenido sin coste extra. Eso sí, el detalle de que no haya piscinas de salida me escuece un poco, la verdad.

Lo que dice este acceso anticipado sobre la industria (y sobre ti)

Paralives no es solo un juego: es un experimento sobre cómo se puede financiar el desarrollo sin exprimir al jugador. El modelo de Los Sims 4 ha ido sumando críticas por trocear la experiencia, y la irrupción de este David indie demuestra que hay demanda para otra cosa. El riesgo, como siempre en el early access, es que el hype se desinfle si las actualizaciones tardan o no cumplen expectativas. Pero si alguien se ha ganado el beneficio de la duda, es un equipo que lleva siete años haciendo partícipe a su comunidad y que, de hecho, ha construido su estudio gracias a ella.

El precedente: otros simuladores de vida han intentado asaltar el trono sin éxito por culpa de lanzamientos rotos o falta de profundidad. Paralives tiene a su favor una base sólida y una comunidad entregada. Si logra mantener el ritmo de actualizaciones, podríamos estar ante el primer competidor real de Los Sims en una década. Y eso sería un soplo de aire fresco para el género y para nuestras carteras. La ficha en Steam ya está disponible para añadirlo a la lista de deseos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El modelo sin DLC y el sistema de construcción son argumentos de peso, pero la ausencia de contenido básico en el lanzamiento obliga a ser cauto. Compra si eres mecenas de corazón, espera si eres un simple jugador. La paciencia, tu mejor aliada.

El resumen para vagos (TL;DR)