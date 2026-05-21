Ubisoft pierde más de 1.000 millones en 2026 y se agarra a Assassin's Creed para remontar

Respiremos hondo. Alguien ha mirado las cuentas de Ubisoft y lo que ha visto da escalofríos: más de 1.000 millones de euros en pérdidas en el último año fiscal. Es la cifra más negra de su historia, y viene acompañada de un recorte de 1.000 empleados y la cancelación de siete proyectos, entre ellos el prometido remake de Prince of Persia. La acción se desplomó un 20% en un solo día. Y aun así, Yves Guillemot asegura que no está preocupado. A ver si va a ser el único.

La sangría: 1.000 millones, 1.000 despidos y 7 cancelaciones

El dato es atroz por donde se mire. Ubisoft venía de una racha complicada, pero este ha sido el batacazo definitivo. Según el informe financiero oficial, la compañía francesa cerró el año fiscal con pérdidas récord, una deuda que asustaba (885 millones) y una plantilla menguante. La reducción de gasto ha sido a machetazo limpio: adiós a siete juegos que estaban en desarrollo y hola a una estructura más pequeña. De hecho, la deuda neta se ha reducido en en 187 millones tras la operación, pero la sangre ya está en el suelo.

Tencent al rescate y el plan de los tres pilares

Aquí entra el salvador inesperado: Tencent ha inyectado 1.160 millones de euros, una cifra que suena a 'te compro el alma pero no te preocupes'. Con ese dinero, Ubisoft respira y pone en marcha un plan de reestructuración que pivota sobre tres IPs: Assassin's Creed, Far Cry y Ghost Recon. Todo lo demás, a un lado. Han creado incluso estudios exclusivos para cada saga, como Vantage para Assassin's Creed, con el objetivo de recortar el gasto fijo hasta los 500 millones en 2028. ¿La consigna? Calidad por encima de cantidad. Guillemot promete que ningún juego saldrá con menos de 80 en Metacritic. Palabras mayores.

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¿Puede repetir Ubisoft el milagro de Capcom?

El movimiento recuerda muchísimo a lo que hizo Capcom hace un puñado de años. Cuando la compañía de Resident Evil tropezaba con fracasos seguidos, se encerró, redujo lanzamientos y apostó por pulir sus franquicias estrella. El resultado fue una racha de éxitos que aún dura. Ubisoft sueña con una transformación similar, pero el contexto es bastante más peliagudo. El mercado está saturado, el catálogo de Ubisoft ha perdido brillo y la promesa del multijugador con IA avanzada en Rainbow Six Siege (que sigue sumando 30 millones de jugadores) suena bien, pero hay que verlo. La gran duda es si Assassin's Creed y Far Cry tienen fuelle para sostener un imperio. Yo, de entrada, no apostaría la casa, pero reconozco que el plan tiene más enjundia que el típico comunicado corporativo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5,5/10. La jugada tiene lógica, pero el historial reciente de Ubisoft pesa como una losa. Si cumplen con el listón del 80 en Metacritic y espacian los lanzamientos, puede ser un renacer; si no, habrá sido un espejismo caro. Veremos en 2027 si esto es Capcom 2.0 o un bluf con buenos gráficos.

El resumen para vagos (TL;DR)