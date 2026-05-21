Amazon liquida esta casa prefabricada triangular con cocina y doble altura por menos de 17.000 euros

Si yo te digo que por menos de 17.000 euros puedes tener una casa de estreno con cocina, baño y doble altura, igual piensas que estoy de broma. Pero no. Amazon está liquidando una casa prefabricada triangular que cuesta 16.405,33 euros y llega con todo lo necesario para instalarla en un terreno. Y no, no es un trastero tuneado ni una tienda de campaña de lujo: es una vivienda compacta de acero con un diseño que recuerda a las cabañas de montaña y que aprovecha cada centímetro como si el arquitecto hubiera jugado al Tetris.

Qué hace especial a esta casa triangular

La estructura en forma de A no es solo una cuestión estética. La inclinación del techo permite que la nieve y el agua de lluvia resbalen sin acumularse, algo clave si piensas colocarla en zonas de clima duro. La casa se fabrica con un armazón de acero y paneles aislantes en paredes y cubiertas, pensados para mantener una temperatura estable a lo largo del año. Según la ficha del producto en Amazon, las ventanas y la puerta incorporan cierres de seguridad, lo que da un extra de intimidad si la usas como refugio de fin de semana.

La distribución interior juega con la doble altura: abajo encuentras la zona de día (cocina incluida, ojo) y un baño completo, mientras que el altillo sirve de dormitorio. Todo en un espacio luminoso que, sin ser un palacio, te resuelve la vida si quieres una segunda residencia barata o una vivienda principal sin hipotecas de por medio.

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Casa prefabricada de Amazon | Fuente: Amazon

El precio que la convierte en un chollo

Vamos al grano. Los 16.405,33 euros que marca Amazon en su web incluyen la estructura completa y los acabados básicos. Para que te hagas una idea, es lo que pagarías por un coche utilitario nuevo o por la entrada de un piso diminuto en según qué capitales. Eso sí, el terreno y la instalación corren de tu cuenta y no están incluidos, así que conviene sumar ese coste al presupuesto antes de lanzarse.

El fabricante no especifica un tiempo exacto de montaje, pero en los comentarios de compradores que ya la tienen se habla de plazos sorprendentemente cortos. Al ser modular y venir con paneles prefabricados, el armado no requiere maquinaria pesada ni semanas de obra. La pega: al tratarse de una liquidación, no hay garantía de que queden muchas unidades, así que si te interesa, más vale no dormirte.

Más refugio que mansión, pero con cabeza

Este modelo no es el primero que Amazon pone a tiro de clic; hace unos meses ya vimos otra cabaña de estructura metálica que rondaba los 20.000 euros. La diferencia ahora es que el diseño triangular, además de mono, suma resistencia estructural y un aprovechamiento inteligente del espacio interior. No esperes lujos tipo porcelánico o grifería de diseño, pero sí una solución habitacional digna, rápida de montar y que no te ata a una hipoteca de 30 años.

Si tienes un terreno rural, un camping o simplemente quieres un refugio de desconexión sin dejarte el sueldo, esta oferta pinta bien. Si buscas una vivienda principal para todo el año en ciudad, probablemente se te quede corta. Pero por el precio, pocas alternativas hay tan llave en mano.

🛒 Directo al grano

Precio: 16.405,33 €. Fecha de la promo: liquidación hasta agotar existencias. Dónde encontrarla: en la web de Amazon, buscando 'casa prefabricada triangular' desde el buscador principal.