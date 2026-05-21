Jugadores de Forza Horizon 6 descubren un exploit para conseguir todos los coches en pocas horas

Alguien en Playground Games debe estar partiéndose de risa —o llorando sobre el teclado. Apenas unas semanas tras el lanzamiento y ya circula un método para burlar la economía de Forza Horizon 6 y amasar créditos como si no hubiera un mañana. No es un simple farmeo: es un atajo obsceno que, en cuestión de horas, te planta todos los coches del juego en el garaje. Y todo por un descuido de diseño que huele más a exploit que a ayuda al jugador.

El truco que está partiendo la comunidad en dos

El youtuber XMBWesley ha sido el primero en documentarlo a fondo (le hemos echado un ojo, vaya que sí). La mecánica es tan sencilla que duele: entras en el evento “Acelerón en la Sierra” con un muscle car de los 70 tuneado justo para arrastrar 1.200 CV, activas el modo foto justo al cruzar la meta y, por algún capricho del motor, el juego contabiliza las recompensas dos veces. En una tarde ligera puedes embolsarte 20 millones de créditos, suficiente para vaciar la tienda de clásicos sin pestañear.

Y no acaba ahí. El glitch se retroalimenta si alternas entre el modo offline y el online, reiniciando la contabilización de ciertos bonos diarios. Una locura. El propio Wesley ha publicado un vídeo donde pasa de 400.000 créditos a la colección completa en menos de seis horas, y los comentarios arden entre el “gracias, crack” y el “vas a joder el mercado de subastas”.

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¿Glitch o característica oculta? La comunidad se parte la cara

Aquí empieza lo jugoso. En Reddit y los foros de Xbox, la discusión ha virado hacia lo metafísico: ¿es esto una trampa o una mecánica tan sutil que parece un bug? Hay quien defiende que cualquier exploit del motor gráfico es hacer trampa, mientras otros insisten en que si el juego lo permite sin trucos externos, es válido. La guerra santa de siempre, pero con motores V8.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto es que Forza Horizon 6 integra una economía de subastas mucho más agresiva que en entregas anteriores. Inflar artificialmente los créditos puede reventar el sistema de ofertas en cuestión de días. De hecho, ya se han visto subastas donde un Suzuki Samurai de los 80 se va por encima de los 50 millones, porque el vendedor sabe que el comprador tiene el bolsillo roto de créditos.

Playground Games no se ha pronunciado. Silencio sepulcral en sus redes, lo que suele significar que un parche está cociéndose mientras nos frotamos las manos. Si sois de los que ya estáis farmeando, mejor no os encariñéis demasiado con el saldo: ya pasó en FH5 con el glitch de las vueltas Goliath AFK, y aquello duró menos que un Ferrari en manos de un novato.

Un precedente con tufillo a déjà vu

Esto no es nuevo. La saga Forza Horizon tiene un historial glorioso de exploits tempraneros que obligan a los desarrolladores a parchear a contrarreloj. En FH5, el farmeo AFK con el circuito Goliath y coches autónomos llegó a niveles ridículos: podías irte a dormir y despertarte con decenas de millones. Aquí la diferencia es que no hay automatización: requiere dedos y un timing de foto casi musical. Casi parece un minijuego dentro del minijuego.

La pregunta que queda en el aire es si Playground Games castigará a quienes hayan abusado. La política de Xbox es difusa en estos casos: normalmente se limitan a resetear los créditos obtenidos por glitches evidentes, pero no banean. Aunque con un juego que apuesta tan fuerte por el online y las temporadas, nada está escrito. De momento, el mensaje tácito es: si te pillas, espabila antes del próximo hotfix.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es el exploit más elegante que hemos visto, pero la velocidad con la que desnuda la economía del juego es asombrosa. Como drama de comunidad, tiene todos los ingredientes: youtuber, subastas rotas y un parche en el horizonte. Palomitas.

El resumen para vagos (TL;DR)