Imanol Arias ya es abuelo: sus primeras palabras para su nieto

Imanol Arias ya es abuelo. Su hijo Jon Arias y Alba Ribas han dado la bienvenida a Markel, y una frase del actor está derritiendo a todo el que la lee.

Jon Arias, hijo del icónico actor de 'Cuéntame', y su pareja, la actriz Alba Ribas, anunciaron esta semana el nacimiento de Markel, convirtiendo a Imanol Arias en abuelo por primera vez. La pareja, que siempre ha llevado su relación con discreción, ha roto su habitual silencio para compartir la noticia a través de sus redes sociales con un carrusel de fotos del pequeño. Las imágenes, en blanco y negro, muestran manitas y los primeros gestos del bebé. Una llegada que ha pillado por sorpresa a muchos seguidores, porque la pareja no había hecho pública la gestación. Pero el detalle que más ha enternecido a los fans no ha sido el nacimiento en sí, sino la celebración del nuevo abuelo.

La frase de Imanol Arias que se ha vuelto viral (y por qué emociona tanto)

Imanol Arias, que nunca ha sido de prodigarse en redes, se ha pronunciado con un mensaje tan emotivo que parece sacado de un guión de sus mejores películas. "Todo esto es la realidad pero bien podría ser un sueño", ha escrito el actor en su perfil de Instagram junto a un emoji de corazón. Una frase que condensa la ternura de un hombre que ha vivido mil vidas en el escenario pero que ahora se enfrenta a un papel completamente nuevo: el de abuelo.

Publicidad

La la elección de palabras no es casual. Imanol, conocido por su elegancia y su forma de hablar pausada, ha conseguido que medio país se haya emocionado con solo doce palabras. No ha hecho falta un gran despliegue de imágenes ni un comunicado extenso. La sinceridad de quien reconoce que la realidad supera la ficción ha bastado para conectar de inmediato. Los comentarios en la publicación no se han hecho esperar: desde compañeros de profesión como Ana Duato o Juan Echanove, hasta fans que le han seguido durante décadas, todos coinciden en que Markel ha llegado para llenar de luz a la familia Arias.

El clan Arias, de plena celebración: de la discreción a la ternura

No es la primera vez que un famoso se convierte en abuelo y el gesto se convierte en noticia. Hace apenas unos meses, Miguel Bosé compartía su ilusión por su primer nieto con un texto similar. Pero en el caso de Imanol Arias hay un punto extra de ternura. El actor, que durante años encarnó a Antonio Alcántara —ese padre y luego abuelo televisivo que tantas alegrías y sofocones nos dio—, ahora experimenta en carne propia lo que tantas veces interpretó. Y se nota.

La llegada de Markel llega en un momento en el que la familia Arias parece estar más unida que nunca. Jon, que ha heredado la vocación artística de su padre pero con un perfil mucho más bajo, ha construido una carrera sólida en el teatro y la televisión, mientras que Alba Ribas apuesta por proyectos personales. Juntos forman un tándem que huye de los focos, pero que no ha dudado en compartir esta felicidad íntima. ¿Se volverá Imanol Arias ese abuelo que sube fotos del bebé a todas horas? De momento, la primera publicación ya tiene miles de 'me gusta' y el timeline de los nostálgicos de Cuéntame está echando humo. Lo que está claro es que Markel acaba de heredar el cariño de todo un país.

El chisme en 3 claves (TL;DR)