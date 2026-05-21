Matt Damon se cuela en la nueva película de los Daniels tras la salida de Ryan Gosling

Todo a la vez en todas partes arrasó en los Oscar de 2023 y dejó a los Daniels con el listón imposiblemente alto. Ahora vuelven con un proyecto secreto, y ya han cambiado de cara bonita: Matt Damon se queda con el papel que iba a ser para Ryan Gosling.

La noticia la ha soltado IGN esta mañana y, como era de esperar, el hype no se ha hecho esperar. De la película no sabemos nada: ni título, ni sinopsis, ni si tendremos dedos de salchicha o universos paralelos. Pero el runrún ya corre por los timelines a la velocidad de un meme de los Daniels.

Lo que sabemos (que es casi nada)

Por ahora, el único nombre confirmado es el de los directores, Dan Kwan y Daniel Scheinert, más conocidos como los Daniels. También sabemos que Matt Damon ha sido el fichaje sorpresa tras la renuncia de Ryan Gosling, aunque las razones del baile no han trascendido. Igual Gosling se pilló los dedos con un multiverso, o igual sencillamente no quería compartir plano con otro Ken blanco. Quién sabe.

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La mayoría de los detalles se desconoce, y esa es precisamente la gracia. Los Daniels son maestros del secretismo creativo, y su anterior película demostró que el boca a boca funciona mejor cuando no hay expectativas prefabricadas. Así que nos toca esperar con los ojos como platos y confiar en que estos dos vuelvan a darnos una sacudida de originalidad.

El baile de sillas: del Ken blanco a Bourne

El cambio de protagonista no es poca cosa. Ryan Gosling venía de encarnar al Ken más metaficcional posible y parecía tener química asegurada con el tono surrealista de los Daniels. Matt Damon es un actor más anclado en el drama y la acción, aunque con Sorcerer ya jugó al despiste. La pregunta es si encajará en una propuesta tan alocada como la que imaginamos.

Algunos ya bromean con que el personaje será un Jason Bourne interdimensional, y no sería la peor idea del mundo. Lo cierto es que los Daniels tienen un radar especial para las actuaciones sorprendentes: rescataron a Ke Huy Quan del olvido y exprimieron a Jamie Lee Curtis hasta el Oscar. Si han elegido a Damon, algo habrán visto.

Aquí en la redacción nos hemos apostado un café a que el tráiler incluye al menos un hot dog con dedos. Si no, no es una peli de los Daniels.

La maldición del segundo plato (y por qué nos la vamos a comer igual)

El listón de Todo a la vez en todas partes es casi una maldición. Después de un pelotazo así, cualquier proyecto siguiente corre el riesgo de compararse y salir perdiendo. Preguntadle a los Wachowski tras Matrix. Sin embargo, esta pareja ha demostrado que no les tiembla el pulso a la hora de hacer lo que les da la gana, y esa libertad es lo que nos hace confiar.

De hecho, lo inteligente sería no esperar una secuela espiritual, sino una ida de olla completamente distinta. Si los rumores de que el proyecto lleva años cociéndose son ciertos, puede que estemos ante algo más medido y ambicioso de lo que parece desde fuera. Y si es una ida de olla a medias, también nos vale. A estas alturas, el cine de los Daniels se disfruta como un parque de atracciones mental.

Lo único seguro es que Matt Damon nos debe una declaración confusa en su primera entrevista, y que los foros de cine van a teorizar sin descanso hasta que salga el primer tráiler. Mientras tanto, a guardar silencio y dejar que los multiversos descansen un rato.

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El resumen para vagos (TL;DR)