CD Projekt Red ha aprendido la lección con Cyberpunk 2077 y promete cambios para The Witcher 4 y Cyberpunk 2

Alguien en CD Projekt Red ha dado por fin con el sentido común: compartir la información evita catástrofes. Y vaya si lo han aprendido a golpes. El estudio polaco ha confesado que su gestión documental durante el desarrollo de Cyberpunk 2077 fue un caos de 8.000 páginas desperdigadas sin orden ni concierto. Ahora, para The Witcher 4 y Cyberpunk 2, la cosa cambia.

La montaña de papel que casi hunde Night City

Imagina buscar una receta en un libro de cocina de 8.000 páginas donde los capítulos están desordenados y cada chef escribe en su propio dialecto. Así era la herramienta que CDPR usó para documentar Cyberpunk 2077. Según explicó el desarrollador Adrian Fulneczek en la conferencia Digital Dragons, alcanzaron esa cifra absurda y, por si fuera poco, con el DLC Phantom Liberty crearon una instancia nueva. Dos repositorios paralelos que convertían cualquier consulta en un laberinto sin hilo de Ariadna. Contratar colaboradores externos era misión imposible, y la frustración del equipo se disparó.

Eso derivó en retrasos, bugs y el lanzamiento atropellado que todos recordamos. Aunque el juego remontó con parches, la lección quedó grabada a fuego en en la memoria del estudio. Ahora lo admiten sin paños calientes: aquello fue un error de novato para una empresa que ya había entregado The Witcher 3.

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Cómo CD Projekt Red está evitando otro desastre

La receta de la enmienda es casi ridícula por lo obvia: un sistema de documentación compartido y sin barreras entre equipos. Jarosław Ruciński, también presente en la charla, lo resume: “Si el equipo de The Witcher resuelve un problema, el de Cyberpunk puede verlo, aprovecharlo y adaptarlo”. Nada de resolver el mismo bug tres veces en rincones distintos del estudio. Toda la empresa se beneficia de cada avance, y eso acelera la producción de forma radical.

No es solo una cuestión de eficiencia: el nuevo enfoque les permite incorporar talento externo sin que un onboarding de meses los ahogue. Y esto es clave cuando ambos proyectos —The Witcher 4 y la secuela de Cyberpunk— se cuecen en Unreal Engine 5. El motor foráneo ya facilitaba contratar a gente con experiencia, pero la documentación compartida es la capa de cordura que faltaba.

El precedente que lo cambia todo

No es la primera vez que un estudio tropieza por una gestión interna opaca. Bethesda ha arrastrado durante años la fama de lanzar juegos con bugs que modders arreglan antes que ellos. Lo de CD Projekt Red tiene un matiz distinto: aquí el problema no era técnico, era organizativo. Y eso duele más, porque se soluciona con voluntad y una pizarra bien ordenada.

El remake del primer The Witcher, en co-desarrollo con Fool’s Theory (veteranos de los días de gloria de CDPR), también se beneficiará de este cambio. Atrás quedan los días en que el conocimiento se perdía con la rotación de personal o se guardaba bajo llave en carpetas inaccesibles. Para un estudio que aspira a recuperar la corona del RPG occidental, esto no es un detalle: es la diferencia entre un lanzamiento pulido y otro early access encubierto.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Que CD Projekt Red airee sus vergüenzas organizativas y detalle medidas concretas inspira más confianza que un tráiler épico. Aún falta ver si el cambio cala de verdad cuando se acerquen las fechas de salida —previstas para 2027 o más allá—, pero la transparencia suma. De momento, la palabra “lección” no suena a excusa barata.

El resumen para vagos (TL;DR)