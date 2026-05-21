El documental 'El choque' arrasa en Netflix y supera a 'Super Mario' y 'Pídeme lo que quieras'

Netflix España no suele ser territorio para documentales en lo más alto. De hecho, ver un true crime coronando el top semanal es como pillar un día sin atasco en la M-30: raro, y te quedas mirando un rato para confirmar que es real. Pero esta semana, El documental 'El choque' ha desbancado a Super Mario y a Pídeme lo que quieras para convertirse en lo más visto de la plataforma en nuestro país. Y no es casualidad.

El documental se centra en la historia de Mackenzie Shirilla, una chica de 17 años que en julio de 2022 estrelló su coche contra un edificio a 160 km/h, matando a su novio y a un amigo. Lo que parecía un trágico accidente se torció en un caso de asesinato premeditado, y desde entonces el caso ha sido un caramelo para los amantes del morbo judicial.

Qué tiene 'El choque' que no tengan los demás

A ver, técnicamente hablando es otro true crime de los que Netflix saca casi de fábrica: reconstrucciones, entrevistas a familiares, imágenes de archivo y un montaje tenso. Pero aquí hay un giro. Mackenzie Shirilla se sienta frente a la cámara y da su versión por primera vez. Esa decisión narrativa, que la acusada hable, convierte un producto estándar en un fenómeno de 93 minutos que no se hace largo.

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El documental juega con la duda: ¿la creemos? El espectador pasa de la compasión inicial a la sospecha en cuestión de minutos, y eso engancha. Es un carrusel de emociones que la plataforma ha sabido vender bien en su algoritmo. Porque sí, Netflix sabe que el true crime sale barato y rinde. Y esta vez ha dado en el clavo. Cuidado, no confundamos: esto no es periodismo de investigación. Es entretenimiento con un fondo real, y como tal funciona. La audiencia responde porque busca el escalofrío fácil, pero la producción no oculta las cartas y deja claro que todo es parte de un show. El morbo manda, y en España ha arrasado.

El factor diferencial: habla la acusada, habla el morbo

Lo que distingue a 'El choque' de otros documentales como 'El caso Alcàsser' o 'Crimen en el paraíso' es precisamente esa entrevista. Normalmente, los true crime se construyen sobre la ausencia del culpable; aquí el foco está en ella, y eso incomoda. Yo mismo he visto el documental y reconozco que engancha, aunque a ratos parezca el enésimo intento de Netflix por monetizar una tragedia.

True crime, el comodín que nunca falla

No es nuevo que Netflix apueste por el true crime cuando necesita números. Es un formato barato, rápido, y con un público fiel que traga todo lo que lleve palabras como “impactante” o “basado en hechos reales”. Este año ya hemos visto cómo 'Cocain Bear' o 'El estafador de Tinder' llenaban titulares, pero un documental superando a una película de animación que funciona en familia y a una adaptación erótica no es habitual.

El éxito de 'El choque' se explica en parte por el cansancio de la ficción previsible. La gente quiere realismo, aunque sea retorcido. Y si encima tienes a una menor que se carga a dos personas a toda velocidad, la mezcla de juventud, velocidad y muerte es un imán. Luego está el factor sorpresa: ver una cara conocida en la calle no da tanto que hablar como imaginar qué pasaba en ese coche antes del impacto.

Al final, lo que demuestra este fenómeno es que el algoritmo de Netflix no es tan listo: simplemente nos da caña cuando detecta que estamos aburridos. Y nosotros, encantados.

El resumen para vagos (TL;DR)