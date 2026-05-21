Prime Video tiene muy calculados sus planes tras el final de The Boys, el primer gran 'bofetón' de Amazon a Disney y Marvel

Amazon ha tenido que poner punto y final a 'The Boys' con el estreno de su último capítulo en Prime Video esta semana, pero la multinacional tiene claro que su gran serie de superhéroes no marca el principio de su declive. Los planes pasan por una nueva etapa marcada por franquicias consolidadas, animación adulta y cine de acción.

Y es que el último capítulo de la ficción creada por Eric Kripke, publicado en la plataforma este miércoles 20 de mayo, cierra un ciclo que ha definido la estrategia de la plataforma desde 2019 y que, por primera vez, le disputó de tú a tú la conversación cultural a Marvel y Disney, al menos en el debate del mainstream superheroico.

En un ecosistema dominado por La Casa de las Ideas, 'The Boys' se convirtió en la gran anomalía rentable de Amazon: una obra violenta, corrosiva y abiertamente política que no solo encontró un público masivo, sino que colocó a Prime Video en la conversación global sobre el género superheroico. Las cifras cosechadas y la presencia de la serie en campañas de marketing durante más de un lustro la consolidaron como el auténtico buque insignia de la plataforma, por encima incluso de apuestas previas como 'Jack Ryan' o 'Bosch'.

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En términos estratégicos, 'The Boys' ha funcionado para Amazon como 'Juego de tronos' lo hizo para HBO. Ha resultado ser un catalizador que les ha permitido construir alrededor todo un ecosistema de títulos adultos, de género y con una mirada más cínica sobre el poder. De su éxito bebieron tanto la expansión directa de su propio universo como la apuesta reforzada por otros proyectos de superhéroes alejados del molde clásico, empezando por la estupenda 'Invencible'.

El universo de 'The Boys' no muere

Aunque la serie principal haya concluido, el universo de 'The Boys' está lejos de desaparecer. Kripke y Amazon llevan años planificando un escenario futuro en el que la franquicia siga viva a través de spin‑offs y precuelas. El más avanzado es 'Vought Rising', una serie ambientada en los años 50 que profundizará en los orígenes de la corporación y en el desarrollo inicial del Compuesto V.

Según ha adelantado la propia Prime Video, la producción se presenta como una especie de thriller de asesinato retorcido, con un tono de misterio y horror corporativo que recoge las semillas plantadas en la quinta temporada de la serie principal. La base de Fort Harmony, los viejos colegas de Soldier Boy —Bombsight o Quinn— y las insinuaciones sobre su relación con Stormfront han servido de puente directo hacia esta nueva ficción.

Además de ello, Prime Video mantiene en desarrollo 'The Boys: México', un proyecto que lleva sobre la mesa desde 2023 y que aspira a trasladar la sátira del universo original al contexto latinoamericano. Creada por Gareth Dunnet‑Alcocer y con Diego Luna y Gael García Bernal como productores y protagonistas, la serie explorará el impacto del Compuesto V y de los superhéroes en un ecosistema marcado por el narcotráfico y la violencia de los cárteles. Kripke ha reconocido en una entrevista para el medio norteamericano Collider que ya se han entregado guiones piloto a Amazon y que el estudio va por el camino correcto, aunque por ahora no hay luz verde oficial ni un calendario de rodaje fijado.

Con todo, la gran mancha de esta estrategia es la cancelación de 'Gen V', el spin‑off universitario concebido como el brazo juvenil y satírico del universo que se queda en dos temporadas tras una decisión de Prime Video que responde tanto a costes como a una reordenación de prioridades de la marca. La serie había demostrado capacidad para sostener personajes propios y servir de banco de pruebas para nuevas tramas, pero no tendrá tercera temporada. Kripke ha insistido en que los protagonistas de 'Gen V' no serán abandonados y que se integrarán en otros proyectos del mismo universo, lo que abre la puerta a apariciones en 'Vought Rising' o en la futura 'The Boys: México'.

Personajes protagonistas de Gen V, spin-off cancelado de The Boys | Fuente: Amazon Prime Video

En este sentido, el showrunner ha sido transparente sobre la dependencia de la franquicia respecto a los datos de audiencia. El plan interno contemplaba, al menos sobre el papel, una segunda temporada de 'Vought Rising' y una hipotética tercera de 'Gen V', pero siempre supeditadas al rendimiento en Prime Video. "Necesitamos suficientes espectadores para justificar una tercera temporada. Ahora es el momento de que presten atención a las cifras… Lo mismo aplica para la primera temporada de Vought Rising", explicaba.

De alternativa a Marvel a eje de una estrategia más amplia

Sea como fuere, el final de 'The Boys' llega en un contexto en el que el modelo Marvel‑Disney ya evidencia signos de fatiga. Aunque puede repuntar este año con el regreso de Vengadores, la sobreproducción de títulos, la saturación de tramas multiversales y la recepción desigual de sus últimas fases han abierto espacio para propuestas que cuestionan el propio género.

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En este terreno, Prime Video ha sabido posicionarse con la apuesta sucia y satírica de Carnicero, Hughie y compañía, pero también con la animación adulta de 'Invencible', que ha terminado por superar al propio UCM en la explotación del multiverso.

Basada en el cómic de Robert Kirkman, 'Invencible' ha consolidado en su cuarta temporada un multiverso más ambicioso y coherente que el de Marvel Studios, jugando con versiones alternativas de su protagonista, Mark Grayson, que en muchas realidades acaban abrazando el autoritarismo de Omni‑Man. Esa idea ha permitido a la serie aprovechar el potencial del formato animado para representar realidades imposibles en imagen real, sin duda una clara ventaja frente a la apuesta de general Disney.

El protagonista de Invencible, serie de Prime Video | Fuente: Amazon

Amazon ve en 'Invencible' a la heredera natural de 'The Boys' dentro del género. El material original suma 144 números y el propio Kirkman ha deslizado que le gustaría alcanzar al menos nueve temporadas, con márgenes para introducir tramas inéditas respecto a los cómics. Con una quinta entrega ya en marcha y una recepción crítica sólida, la serie puede cubrir, durante años, el hueco dejado por los muchachos de Butcher en la parrilla de estrenos de la plataforma.

La ofensiva superheróica se refuerza, además, con la llegada de 'Spider‑Noir', una reinterpretación en acción real del personaje arácnido ambientada en los años treinta y protagonizada por Nicolas Cage. Su estreno está previsto para este 27 de mayo.

Asimismo, Amazon mantiene firme su apuesta por otro de los pilares que mejor le han funcionado en estos años: la acción de espionaje y el thriller militar. Laa compañía estrena 'Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta', un largometraje de 105 minutos que prolonga el universo televisivo liderado por John Krasinski y que refuerza la idea de que la marca Jack Ryan seguirá viva, aunque cambien los formatos o los rostros.

Por último, no hay que olvidar el rendimiento sólido de 'Reacher' y la insistencia en franquicias como 'Citadel', que, pese a sus dudas iniciales en Estados Unidos, ha funcionado en mercados internacionales.