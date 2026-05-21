Gemini cambia sus límites de uso y ahora mide recursos, no mensajes

Se acabó lo de chatear con Gemini como si no hubiera un mañana. Google ha cambiado las reglas del juego sin previo aviso, y los usuarios de pago están que trinan. La compañía ha sustituido el límite de mensajes por uno basado en recursos computacionales, lo que en la práctica reduce drásticamente el número de interacciones que puedes tener antes de que la IA te ponga en modo pausa. En plataformas como Reddit, la indignación ya se está acumulando.

El nuevo sistema que ha pillado a todos por sorpresa

Hasta ahora, los planes AI Pro y Ultra ofrecían una cuota fija de mensajes diarios. Ahora, todo depende del consumo de 'tokens', el tiempo de cómputo y, básicamente, de lo intensa que sea tu conversación. Según usuarios en Reddit, basta con cinco mensajes de ida y vuelta para quemar el 50% del límite en una sesión. El portal Android Authority ha confirmado además una ventana de restricción de cinco horas: si superas el cupo, te toca esperar.

El enfado es monumental. Hay quien ya ha cancelado su suscripción a Gemini Advanced después de quedar bloqueado a la mitad de la conversación. Y eso que Google no se ha pronunciado oficialmente.

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Un recorte encubierto con nombre de mejora técnica

La jugada recuerda sospechosamente a lo que hace Anthropic con Claude, uno de los puntos más criticados de su plataforma. Muchos usuarios se habían pasado a Gemini precisamente porque no tenía ese tipo de limitaciones. Ahora Google iguala a su competidor por la vía del silencio, y los que pagan se sienten estafados.

Pero la cosa no acaba ahí. También hay quejas frecuentes sobre Gemini cambiando automáticamente al modelo Flash cuando se usa el modelo Pro a causa de la alta demanda, algo poco comprensible si estás pagando por el servicio completo.

¿Es el fin de la IA sin límites?

Esto no es un accidente: la era de los chatbots con conversaciones infinitas está llegando a su fin. OpenAI ya apretó las tuercas con ChatGPT Plus a principios de 2025, limitando la velocidad y el número de sesiones largas. La gente se quejó, pero se acabó acostumbrando. Ahora Google repite la jugada, solo que sin el comunicado previo. Lo de Mountain View es otro paso en la misma dirección: la IA consume muchos recursos y las empresas tienen que rentabilizar cada token. El problema aquí no es tanto el cambio como la forma de hacerlo, sin avisar, ni ofrecer métricas claras al usuario.

La pregunta que queda en el aire es si el modelo de suscripción fija puede sobrevivir a este tipo de limitaciones, y si el futuro pasa por pagar por uso (como ya hace la API), la mayoría de los usuarios de a pie quedarán fuera. Vamos, que la fiesta se está acabando.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. No hay nada que celebrar: Google ha aplicado un recorte invisible que perjudica a quienes le pagan. Si eres usuario de pago, la reacción más sensata es cabrearse.

El resumen para vagos (TL;DR)