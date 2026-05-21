Miguel Herrán, actor de 'La Casa de Papel': "El dinero me ha ensuciado como persona y me ha quitado la felicidad"

Miguel Herrán ha soltado una confesión que ha dejado a medio Twitter con la mandíbula desencajada. Y no es el típico «el dinero no da la felicidad» de postal barata, no. Aquí hay drama psicológico del grueso. El actor de La Casa de Papel, que pasó de ser un chaval de Aluche a estrella planetaria en cosa de meses, acaba de reconocer que la fama y el dinero le pasaron una factura emocional demoledora.

Qué ha dicho (y por qué está resonando tanto)

En una entrevista con El Español, el intérprete ha ido de frente: «el dinero me ha ensuciado como persona y me ha quitado la felicidad». No es una frase bonita para titulares. Es el resumen de una temporada negra en la que, según su relato, ganar más solo consiguió hacerle más infeliz. Miguel Herrán no se esconde: habla de ansiedad, de presión, de no reconocerse a sí mismo cuando el éxito le explotó en la cara.

El contexto ayuda: después de La Casa de Papel, su nombre (y su cara) ya no era suyo. Pasillos de hoteles, aeropuertos, cenas privadas... todo eran flashes. La mayoría de los famosos calla estos episodios para no espantar marcas, pero él ha elegido romper el silencio. Y el zasca no es contra el dinero en sí, sino contra lo que el dinero se llevó por delante: su tranquilidad y su identidad.

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De Denver a la batalla contra sí mismo

Herrán llevaba apenas tres años dando clases de interpretación cuando le cayó el papel de Río en La Casa de Papel. De ahí a la alfombra roja, las alfombras rojas, y una vida de jet set que, reconoce, nunca pidió. El actor lo resume con una claridad que hiela: la fama no fue el premio, fue el peaje.

Lo que cuenta ahora resuena más que cualquier postal motivacional. Porque la salud mental en el mundo del espectáculo siempre ha estado ahí, pero los que se atreven a verbalizarla son minoría. Y Miguel, con su cara de no haber roto un plato, está diciendo lo que muchos callan: que la pasta no cura, a veces solo tapa la herida.

No es el primer famoso que lo dice (pero su historia duele más)

Antes de él, actores de la talla de Jim Carrey o Cameron Díaz ya habían mandado a paseo el mito del billete salvador. Pero la confesión de Herrán pica más hondo porque su salto al estrellato fue instantáneo y en una serie tan generacional que aún nos sabemos los diálogos de memoria. No hubo adaptación, solo vértigo.

Aquí cabe una reflexión incómoda: el ecosistema del entretenimiento aplaude la resiliencia y el «nunca te rindas», pero rara vez pregunta cuánto cuesta la factura psicológica. Miguel Herrán ha puesto el precio sobre la mesa y la cifra asusta. Lo inteligente no es aplaudirle 24 horas y pasar a otra polémica. Lo inteligente es que su testimonio sirva para que la industria empiece a tratar la salud mental con la misma seriedad que los contratos de patrocinio.

El debate está servido. Mientras llegan más entrevistas y más puntualizaciones, la frase se queda rebotando: el dinero le quitó la felicidad. Y no, no es una pose de estrella. Es un tuit con todas las letras.

El chisme en 3 claves (TL;DR)