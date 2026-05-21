Chiara Oliver incendia las listas con 'No fue real', su primer disco tras OT 2023

Chiara Oliver acaba de soltar su primer disco y ya le pisa los talones a Quevedo. Así, sin anestesia.

La exconcursante de Operación Triunfo 2023 ha lanzado No fue real y en su primera semana se ha plantado en el número 2 de las listas españolas, solo por detrás del canario. Un debut que confirma que la menorquina tiene un plan de verdad, y no solo fans del reality.

De Menorca al top 2: el ‘ahora voy yo’ de Chiara

Tras OT y dos EP que funcionaron bien pero no explotaron, Chiara se ha tomado su tiempo. El resultado es un trabajo de pop con electrónica mid-tempo que no suena a urgencia promocional. Hay producción seria, letras con miga y una voz que se ha pulido fuera del microclima de la academia. En plena promoción, Chiara ha dejado caer que este disco es “la calma después de la tormenta” que vivió dentro del programa. Sorpresón, pero merecido.

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Un disco que entiende el drama amoroso mejor que muchas series

La cantante define el álbum como la crónica de “una relación tumultuosa”: un viaje por las fases de una ruptura, desde la negación hasta la rabia y la aceptación. No es el típico disco de desamor genérico; aquí hay contradicciones, reproches y, autocrítica en dosis justas. Temas como el single adelanto ya habían mostrado una madurez inesperada, pero escuchado en conjunto gana enteros. En redes no se habla de otra cosa: los timelines están llenos de fragmentos de letras y teorías sobre quién es el ex en cuestión. El hype es orgánico, no fabricado.

Lo que dice este número 2 de la industria post-OT

Si algo demuestra el pelotazo de Chiara Oliver es que el sello Operación Triunfo ya no asegura un número uno automático, pero sí da una base de oyentes fieles. Con un proyecto sólido detrás, la exconcursante ha superado en primeras ventas a otros compañeros de edición y a estrellas consagradas como Melendi. La comparativa es inevitable: hoy por hoy, solo Quevedo aguanta por delante, y el canario es un gigante del streaming. ¿Puede aguantar la segunda semana? La bajada lógica tras la novedad será un termómetro. Pero de momento, Chiara se ha ganado el derecho a codearse con los grandes sin que nadie le recuerde lo de “exconcursante” cada cinco minutos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)