El tráiler final de Spider-Noir ya está aquí y tendrás a Nicolas Cage en blanco y negro la semana que viene

Hay dos cosas que nunca fallan: Nicolas Cage y los neoyorquinos de los años 30. Ahora Amazon Prime Video junta ambas en Spider-Noir, la serie que rescata al Spider-Man más canalla para meterlo en un batido de cine negro y superhéroes. Y el tráiler final, recién salido del horno, promete más chicha que un especial de HBO.

El veterano actor da el salto al live-action con un personaje que ya puso voz en la saga Spider-Verse, y esto es, además, su primer papel protagonista en la tele. Se enfunda la gabardina de Ben Reilly, un detective privado que en su día fue La Araña, un justiciero que patrullaba los tejados. Ahora, en la Nueva York de la Gran Depresión, las facturas le aprietan y el pasado le pasa factura. La serie se estrena el 27 de mayo en Prime Video, y ya es uno de los anticipos más calientes del verano.

Un detective privado, mafiosos y una araña: el cóctel noir definitivo

El tráiler muestra a Cage con ese aire cansado que tanto le va, enfrentándose a Silvermane, un jefe de la mafia interpretado por Brendan Gleeson, que pone cara de pocos amigos todo el rato. A su lado, Robbie Robertson, un periodista negro que se niega a rendirse en una ciudad donde el racismo es tan duro como la crisis económica. Lamorne Morris lo borda, según se ve en las imágenes.

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La serie no se corta un pelo: habrá otros personajes conocidos del universo arácnido, como Gata Negra, el Hombre de Arena o Lápida, pero en versiones muy libres. El propio Cage adelantó que la serie tendrá elementos fantásticos, así que no todo será a puñetazo limpio y whisky de garrafón. Aquí va a haber poderes, sí.

¿Blanco y negro o color? La decisión más gafapasta del año

Lo que diferencia a esta serie de otras es que se puede ver en dos versiones: “Auténtico Blanco y Negro” y “True-Hue a Todo Color”, una jugada que los más cinéfilos aplaudirán con lágrimas en los ojos. Es como si te dieran a elegir entre ver Casablanca o verla coloreada; cada experiencia será distinta.

Es un movimiento que recuerda al Zack Snyder's Justice League con su versión en en blanco y negro, pero aquí no es un capricho de director, sino una oferta desde el minuto uno. Y tiene pinta de que el noir gana mucho en escala de grises; ya veremos si el color le añade algo o solo lo convierte en un episodio más de Marvel.

Una apuesta con sello Cage que recuerda a los clásicos del género

La serie bebe directamente del cine negro clásico, con sombras largas, encuadres picados y diálogos tan afilados como una navaja. Pero no se olvida de esa chispa absurda que Cage sabe imprimir a cualquier personaje: lo mismo te suelta una frase lapidaria que se lanza por una ventana sin red. Es una fórmula arriesgada, pero si algo nos ha enseñado el actor es que con él, hasta lo más ridículo funciona.

Comparado con otras series de superhéroes que han querido ser serias y han acabado siendo plomizas (te miro, Inhumans), esta tiene ventaja: no necesita explicar multiversos ni casualidades cuánticas. Es un detective con un pasado oscuro, punto. Y encima, la serie se enmarca en el mismo estilo visual de Spider-Man: Into the Spider-Verse, así que el tono juguetón no falta.

Ojalá Prime Video mantenga el nivel durante todos los episodios, porque el tráiler es una promesa de serie redonda. Si logran sostener el equilibrio entre lo pulp y lo fantástico, estaremos ante uno de los estrenos más molones del año.

El resumen para vagos (TL;DR)