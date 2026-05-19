El final de The Boys ya está aquí: todo sobre el episodio 8 de la temporada 5

Se acabó. Después de siete años despedazando el género de superhéroes, The Boys dice adiós con el último capítulo de su quinta temporada. La serie de Amazon Prime Video que convirtió a Patriota en el villano más carismático de la tele y a Carnicero en un justiciero con más química que escrúpulos cierra para siempre este miércoles 20 de mayo.

El capítulo final, el octavo de la temporada 5, estará disponible en todo el mundo en exclusiva a través de la plataforma de Jeff Bezos. La hora exacta depende del país, así que toma nota:

España: 9:00h am

México, Centroamérica: 1:00h am

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2:00h am

Chile, Venezuela, Bolivia: 3:00h am

Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00h am

En Estados Unidos la emisión es simultánea: a las 3:00 am ET. Vamos, que si eres de trasnochar o madrugar, tienes cita con la sangre y la sátira.

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Por qué The Boys no ha sido una serie más

Pocas producciones han conseguido dinamitar su propio género con tanto descaro. Mientras Marvel y DC se disputaban el trono del blockbuster aséptico, esta adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson nos recordó que los superhéroes también pueden ser narcisistas, asesinos y exactamente lo contrario de lo que prometía el eslogan. Eric Kripke tomó la premisa y la llevó al límite: sátira política, violencia sin filtro y una capacidad pasmosa para reflejar el zeitgeist de la era Trump y post-Trump. El resultado fueron cinco temporadas que han dejado varios cadáveres sobre la mesa y una legión de fans que ahora se preguntan si el cierre estará a la altura.

El desenlace: un último baño de realidad (o de tripas)

Quien espere un final feliz no ha entendido nada. El episodio 8 arranca con Patriota convencido de ser un dios, Carnicero con el virus de los Supers metido hasta las cejas y el resto del equipo haciendo malabares para no ser aplastado. Según las filtraciones que circulan por Reddit —tómalas con pinzas—, el capítulo se cuece a fuego lento durante los primeros cuarenta minutos y luego desata un clímax que dejará huella. La gran duda es si Kripke se atreverá a matar al personaje que da sentido a la serie o si preferirá guardarse una carta bajo la manga para futuros spin-offs.

Porque sí, Amazon ya ha confirmado que la franquicia no muere aquí: Gen V renovó, hay un proyecto animado en camino y se rumorea una precuela sobre Soldier Boy. Es decir, el universo expandido se ha convertido en la gallina de los huevos de oro, y eso me produce un cierto escalofrío. ¿Estamos ante un cierre redondo o ante una patada hacia adelante para seguir exprimiendo al personal? La serie se despide para siempre con este capítulo, pero la sensación de que habrá más historias empaña un poco la solemnidad del adiós.

En cualquier caso, mañana lo sabremos. Y si algo ha demostrado The Boys es que nunca se corta. Avisados quedan los estómagos sensibles.

El resumen para vagos (TL;DR)