South Park temporada 29 ya tiene fecha de estreno

Hay noticias que sientan como un café tras una resaca de fin de año. La temporada 29 de South Park ya está en camino. Se estrena el 16 de septiembre de 2026 en Comedy Central. Lo confirmaron Trey Parker y Matt Stone anoche en Jimmy Kimmel Live!, con esa mezcla de ilusión y escepticismo que solo ellos dominan.

La información es escasa. Ni teaser, ni sinopsis, ni una miserable imagen de Cartman con bigote. Solo una fecha. Pero, seamos sinceros, con South Park siempre es suficiente. El pueblo más gamberro de Colorado vuelve en un momento en que la realidad compite directamente con la ficción más cafre, y eso, para Parker y Stone, es como volver a jugar en casa.

Una fecha y poco más (pero suficiente)

Parker y Stone se presentaron en el programa de Kimmel con la tranquilidad del que sabe que su serie no necesita presentaciones. “Dieciséis de septiembre”, dijeron, y la audiencia aplaudió como si les hubieran regalado un décimo de lotería. El anuncio pilló a todos por sorpresa, porque la temporada 28 apenas se emitió el año pasado. Parece que Parker y Stone le han cogido el ritmo a un calendario más regular, algo que se agradece después de los largos parones de la década pasada.

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De qué irá la temporada, ni idea. Pero la ausencia de detalles puede ser un alivio. En un panorama donde cada serie adelanta el 70% de sus giros en un tráiler de tres minutos, la falta de información es casi un gesto de respeto al espectador. Solo esperamos que el primer episodio no la líe con algún chiste sobre Elon Musk colonizando Marte… aunque conociéndoles, seguro que lo bordan y acaban convirtiéndolo en el meme del año.

Por qué 2026 pedía a gritos otra ración de incorrección

Si algo ha demostrado South Park en tres décadas es que sabe afilar el bisturí cuando el mundo se tensa. La temporada 28, estrenada en 2025, ya nos dejó perlas sobre la IA generativa y la crispación política en redes. Esta vez, con un año electoral estadounidense a la espalda y un verano que se prevé incendiario en lo social, Parker y Stone tienen material de sobra para darle al botón del caos.

South Park no es solo humor. Es un barómetro del despropósito colectivo. Y si algo hemos aprendido es que la serie nunca llega tarde a sus citas con la actualidad: los episodios se producen en tiempo récord, a menudo apenas unos días antes de la emisión. Eso permite que la temporada 29 pueda responder a lo que pase en agosto o incluso en septiembre, justo antes del estreno. El equipo de escritura trabaja como un equipo de urgencias, y eso da vértigo y emoción a partes iguales.

El eterno incordio de la corrección política (y lo que viene)

Algunos pensarán que South Park ya no es lo que era, que el filo se ha mellado. Pero cada vez que lo dicen, la serie resucita con un episodio que incendia Twitter (ahora X) durante una semana. Parker y Stone siguen siendo los niños traviesos que te enseñan lo ridículo de las posiciones extremas, sin casarse con nadie. En un ecosistema mediático donde todo ofende, una temporada más es una pequeña victoria del humor sin bozal.

No es nada fácil mantener la irreverencia durante 29 temporadas sin caer en el autoplagio. Pero si algo distingue a Parker y Stone es que nunca se toman demasiado en serio a sí mismos, y eso los mantiene frescos cuando muchos otros ya estarían reciclando guiones de la temporada 5.

Lo que nos intriga es cómo abordarán la inteligencia artificial en la escritura, tema que sobrevoló la anterior temporada y que seguro reaparece. Quizá veamos a Cartman usando un deepfake de su madre para librarse de la escuela. O a Kenny muriendo a manos de un dron de reparto automatizado. Las posibilidades son tan infinitas como la estulticia humana, y eso es lo que nos tiene atados al sofá.

El resumen para vagos (TL;DR)