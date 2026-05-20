La influencer Gabbie Gonzalez y su padre planearon matar a Jack Avery por 10.000 dólares

Gabbie Gonzalez tenía una vida de Instagram de revista. Ahora está en la cárcel sin fianza y el FBI la acusa de intentar matar al padre de su hija.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una influencer con cientos de miles de seguidores, un cantante de una boyband, un plan de sicario grabado por el FBI y un padre que sugirió que matar salía más barato que una batalla legal. Esto es el salseo más oscuro y surrealista del año.

La trama que supera cualquier thriller de sobremesa

Los detalles que ha revelado TMZ y People son de película mala. La influencer Gabbie Gonzalez y su padre Francisco fueron arrestados la semana pasada por conspiración de asesinato. El objetivo: Jack Avery, ex miembro de Jack Avery, la banda Why Don't We, y padre de Lavender, la hija de 7 años que comparte con Gabbie. El caso llevaba meses bajo secreto, pero ahora ha explotado todo.

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La policía de Los Ángeles afirma que el plan arrancó en 2021, en en plena batalla por la custodia de la menor. Francisco Gonzalez, el abuelo metido a conspirador, soltó delante de testigos que sería más barato que el músico estuviera muerto. Y no era una broma. Según las pesquisas, se puso manos a la obra para buscar a alguien que cumpliera el encargo.

El FBI se puso la gabardina y destapó la conspiración

Aquí viene lo de película. Un agente federal se hizo pasar por sicario y habló por teléfono con Francisco Gonzalez. El padre, según la grabación, confirmó los pagos de 10.000 dólares y detalló al objetivo. Los 10.000 se transfirieron bajo un falso concepto de "servicios de desarrollo web" a Kai Cordrey, amigo de Gabbie. Cordrey luego confesó que era una tapadera y que él nunca hizo ese trabajo.

La influencer Gabbie Gonzalez también habló de contratar a un tal Dustin Barca para que amenazara a Jack siempre con la idea de que "no era demasiado pronto". Y no se quedaron ahí. Los testigos aseguran que Gabbie insistió en que quería a Jack muerto, barajó usar la dark web, bitcoin y hasta simular un accidente de coche para que no cantara demasiado la jugada. En serio, esto es un thriller de sobremesa.

Por qué estamos hablando de esto en 2026 (y no es solo por el morbo)

Que una figura pública intente asesinar a su ex pareja con un sicario es lo suficientemente grave como para helar la sangre. Pero el añadido de la fama digital lo convierte en un cruento espejo de cómo la presión de la custodia y la exposición en redes puede distorsionarlo todo. En septiembre de 2025, el propio Jack Avery contó en el podcast de Zach Sang que el FBI le había alertado de un plan para matarlo. Entonces no sabía que venía del lado de Gabbie; de hecho, la definió como "una madre increíble y genial". El plot twist es de los que te dejan sin aliento.

Gabbie sigue en prisión sin fianza a la espera de ser procesada en Los Ángeles. Su padre, de momento, está preso en Florida. El caso destapa el lado más sórdido de la telerrealidad de las influencers y, al mismo tiempo, sirve para recordar que detrás de cada historia de Instagram hay vidas reales, y a veces muy oscuras.

El chisme en 3 claves (TL;DR)