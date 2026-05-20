Harry Styles responde a las quejas de visibilidad en su gira: 'Estamos en ello'

Harry Styles ha soltado un 'estamos en ello' que no es beatlemanía, pero casi. Las dos primeras noches del Together Together Tour han dejado a decenas de fans VIP con una vista privilegiada... de una pasarela de tres metros. Y las redes, claro, han ardido.

Las entradas más caras de la gira prometían una experiencia inmersiva, pero el diseño del escenario —con pasarelas elevadas que rodean el floor— ha bloqueado la visión de muchos asientos laterales. En vídeos compartidos en X y TikTok, apenas se ve al cantante cuando se mete bajo las estructuras.

Por qué la queja no es un capricho de fan

Los paquetes VIP no son baratos: hablamos de cientos de euros por ver a Harry de cerca. La decepción es doble cuando te das cuenta de que el obstáculo no es un fallo puntual, sino el concepto mismo de la producción. Las pasarelas, de unos tres metros de altura, están pensadas para que el artista camine sobre ellas y se acerque a las gradas altas, pero dejan un ángulo muerto justo en las localidades que deberían ser las mejores.

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Vamos, que la gente no está pidiendo la luna: solo querían ver al hombre que les ha hecho llorar con 'Matilda.

La respuesta del equipo: 'Lo estamos revisando'

Tras el aluvión de mensajes, el representante oficial de la gira ha emitido un comunicado que ya circula por todos los portales de cotilleo musical: 'El concepto del floor fue diseñado para ofrecer una experiencia única, pero estamos revisando las zonas afectadas y ajustando donde sea posible'. Es decir, 'estamos en ello'.

La frase, que suena a cortafuegos amable, al menos reconoce el problema. No es un 'callad y disfrutad', sino un 'somos conscientes y vamos a mover cosas'. Para una gira de este calibre, con fechas por medio mundo, meter cambios sobre la marcha es un marrón logístico, pero el equipo está dando señales de escucha.

El propio Harry no se ha pronunciado directamente, aunque sus fans más acérrimas ya están interpretando hasta los suspiros.

El precedente que lo explica todo

Esto no es nuevo. En la industria de los conciertos, el diseño de pasarelas y pantallas lleva años generando polémicas: desde las torres de sonido que tapan medio escenario en festivales hasta las columnas en estadios mal situadas. Lo de Harry Styles es un caso de libro de cómo una idea creativa puede chocar con la experiencia real del público. Ya le pasó a Taylor Swift en algunos tramos del Eras Tour, donde ciertos asientos con visibilidad reducida tuvieron que ser recolocados o reembolsados. La solución suele llegar rápido cuando el hate se vuelve trending topic.

Aquí la clave es si el ajuste será un parche o un rediseño. Con una gira que acaba de arrancar y fechas confirmadas hasta 2027, mover estructuras no es soplar y hacer botellas. Pero el equipo de Styles sabe que un enfado masivo de fans VIP puede empañar una gira que, por ahora, está siendo un exitazo. Así que, salvo sorpresa, veremos cambios en las próximas paradas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)