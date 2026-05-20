Una gran mentira se revela hoy en ‘La Promesa’

Durante la emisión de esta tarde, Martina y Curro se enfrentarán a uno de los momentos más angustiosos de la presente temporada de 'La Promesa'. Adriano sufrirá una aparatosa caída dentro de las instalaciones, un suceso imprevisto que paralizará por completo el transcurso normal del día en palacio.

La pareja será la primera en acudir rápidamente para auxiliar al joven, quien quedará en una situación de extrema vulnerabilidad tras el fuerte impacto contra el suelo. La tensión inundará los largos pasillos mientras todos esperan respuestas claras sobre la gravedad de sus lesiones en esta nueva entrega de ‘La Promesa’.

Ante la extrema urgencia de la situación, el doctor Peribáñez acudirá de forma inmediata a 'La Promesa' para examinar minuciosamente al herido. La gran incógnita que mantendrá a los espectadores al borde del asiento será conocer cuál será el diagnóstico médico definitivo tras la revisión. La enorme incertidumbre sobre su estado físico generará preocupación entre los miembros de la familia y el personal de servicio.

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Alonso destapa el mayor secreto familiar sobre la verdadera identidad de Vera

Alonso destapa el mayor secreto familiar sobre la verdadera identidad de Vera | Fuente: La Promesa en X

Más allá del drama médico, el capítulo de hoy marcará un antes y un después definitivo en la vida de Vera. Después de semanas viviendo entre dos mundos completamente distintos, ocultando quién es en realidad y tratando de mantener un equilibrio entre su labor como doncella y su misterioso pasado, el castillo de naipes se derrumbará por completo.

Alonso tomará la decisión de destapar ante toda la familia su verdadera identidad. Revelará a los presentes que la joven es nada menos que Mercedes, la hija legítima de los duques de Carril. Esta inesperada confesión dejará sin palabras a los habitantes de ‘La Promesa’.

La contundente revelación del marqués llegará en el momento exacto en el que la propia Vera empezará a asumir que no podrá seguir sosteniendo esta inmensa farsa por más tiempo. Días atrás, la joven ya había mantenido una reveladora y sincera charla con Teresa. Durante esas conversaciones, detectó numerosas y graves contradicciones en el discurso que su padre mantenía constantemente sobre su madre, lo que encendió de inmediato todas sus alarmas internas.

Ante este complejo panorama, Vera llegará a una conclusión sumamente difícil pero totalmente inevitable para su futuro. Decidirá que deberá volver a sus orígenes y enfrentarse cara a cara a la dura realidad de su familia aristocrática.

Injusticias laborales y farsas descubiertas en el servicio de ‘La Promesa’

Injusticias laborales y farsas descubiertas en el servicio de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Las fuertes repercusiones de la caída de Adriano no tardarán en afectar a las dependencias del personal. Cristóbal endurecerá su posición de mando y buscará responsables donde seguramente no los hay. El mayordomo señalará a Pía, acusándola de manera injusta de no haber limpiado correctamente los escalones de la gran escalera. Al atribuirle la responsabilidad del accidente, Cristóbal sumará una presión insoportable sobre los hombros de la señora del servicio, quien ya arrastra demasiados problemas laborales y personales dentro de ‘La Promesa’.

En paralelo, las mentiras seguirán protagonizando el día a día de las trabajadoras. Estefanía continuará alimentando su gran engaño y seguirá fingiendo tener evidentes síntomas de embarazo frente al resto del equipo. Sin embargo, su actuación comenzará a resquebrajarse peligrosamente. María Fernández empezará a observar demasiados detalles sueltos que no terminarán de cuadrarle.

Por otro lado, Santos dará un paso trascendental para intentar limpiar su turbada conciencia. El lacayo buscará al padre Samuel para confesarse, incapaz de sostener por más tiempo el inmenso peso de sus remordimientos.

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Tras este acto de contrición, compartirá el momento con Ricardo, manteniendo ambos una conversación mucho más tranquila y cordial de lo habitual. No obstante, Petra presenciará esta escena desde la distancia y comprenderá algo vital para el futuro: padre e hijo estarán fingiendo su buena relación delante de todos.

Ruina económica y tensiones matrimoniales amenazan a los protagonistas de ‘La Promesa’

Ruina económica y tensiones matrimoniales amenazan a los protagonistas de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

La relación entre Ciro y Julieta sufrirá un nuevo y duro revés durante la jornada de hoy en 'La Promesa'. Ciro volverá a discutir con ella y le planteará una solución desesperada para salir del bache económico que atraviesan. Le propondrá que acuda a sus adinerados padres para pedirles una nueva inyección de dinero, una sugerencia que Julieta rechazará de inmediato y de forma completamente rotunda.

Manuel, no puedes permitir que el duque se salga con la suya (una vez más…) #LaPromesa



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Para Julieta, su familia ya ha aportado demasiada ayuda financiera en el pasado y no estará dispuesta a recurrir a ellos bajo ningún concepto para solventar los graves errores presentes. Esta fuerte negativa evidenciará la profunda brecha que existe en la pareja a la hora de gestionar las crisis patrimoniales dentro de ‘La Promesa’.

Además, Julieta descubrirá una traición imperdonable por parte de Manuel. La tensión se intensificará al máximo cuando ella se entere de que él ya sabía perfectamente que el duque los había estafado con la última inversión y, de manera deliberada, decidió ocultarle la confirmación de este fraude millonario.

Las oscuras maniobras de Leocadia levantan fuertes sospechas en ‘La Promesa’

Las oscuras maniobras de Leocadia levantan fuertes sospechas en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Leocadia seguirá moviendo sus piezas en la más absoluta sombra con la clara intención de mantener su cuota de poder e influencia. Durante este episodio, la señora contactará con Lisandro para intentar conocer el estado exacto del proceso legal o la resolución relacionada con el joven Curro. A pesar de todos sus esfuerzos por manejar los hilos a su antojo, Lisandro le comunicará que no sabe absolutamente nada sobre cómo avanza este secreto.

Para complicar aún más su situación estratégica, Lorenzo empezará a desconfiar de todos sus movimientos. El personaje no creerá en absoluto las vagas justificaciones de la señora de Figueroa y dudará seriamente de que ella tenga realmente el control de la situación como pretende aparentar ante los demás.